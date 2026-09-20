Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165 ГРОМ (без решетки) 300Вт 99.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:1кол.) широкополосные однополосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569395
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х19х9
Вес, кг.
2
Описание товара Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165 ГРОМ (без решетки) 300Вт 99.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:1кол.) широкополосные однополосные
Широкополосная АС УРАЛ ПАТРИОТ АС-ПТ165 ГРОМ благодаря применению высококачественных компонентов и технологий гарантирует премиальное звучание в широком частотном диапазоне. Акустическая система представлена одним динамиком диаметром 6.5 дюймов с номинальной выходной мощностью 300 Вт, который обеспечивает формирование мощного реалистичного звучания с естественной глубиной. В конструкции аудиосистемы применяется неодимовый магнит. Широкополосная АС УРАЛ ПАТРИОТ АС-ПТ165 ГРОМ станет надежным решением для создания автомобильной акустики.
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Широкополосная АС УРАЛ ПАТРИОТ АС-ПТ165 ГРОМ благодаря применению высококачественных компонентов и технологий гарантирует премиальное звучание в широком частотном диапазоне. Акустическая система представлена одним динамиком диаметром 6.5 дюймов с номинальной выходной мощностью 300 Вт, который обеспечивает формирование мощного реалистичного звучания с естественной глубиной. В конструкции аудиосистемы применяется неодимовый магнит. Широкополосная АС УРАЛ ПАТРИОТ АС-ПТ165 ГРОМ станет надежным решением для создания автомобильной акустики.
Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165 ГРОМ (без решетки) 300Вт 99.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:1кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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