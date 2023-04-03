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Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки купить с доставкой в Москве
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Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки

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Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 1
Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 2
Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 3
Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 4
Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 5
Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
3
Чувствительность, дБ
92
  • Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 1
  • Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 2
  • Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 3
  • Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 4
  • Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 5
  • Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
3 150 руб.  8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285471
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
рамка, крепления
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
3
Номинальная мощность
45
Чувствительность, дБ
92
Диаметр излучателя
6"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х11
Вес, г.
600

Описание товара Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки

Описание товара Комплект акустики JBL STAGE3 627F JBL Stage3 627F - 160-мм двухполосная автомобильная аудиосистема (без GRILL), которая обеспечивает производительность мирового класса и превосходно подходит для большинства заводских акустических систем. Преимущества и характеристики включают в себя: конусы Plus One Woofers, купольный высокочастотный динамик с краевым управлением, разработанный для Fit, внешний кроссовер с регулятором уровня твитера 0 / + 2 дБ, конструкцией вентилируемой корзины и конкурентоспособной настройкой. JBL - высокопроизводительные многоэлементные динамики и компонентные системы. Смотрите также: Автоакустика , Автомагнитолы , Автомобильные мониторы , Автомобильные сабвуферы , Автомобильные усилители , Комплектующие для автомобильного аудио и видео

Отзывы о товаре Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки

03.04.2023
Афонькина Алена Игоревна

Достоинства:
Отличные колонки. Звук на высоте.

Недостатки:
Их нет.

Комментарий:
Отличные, качественные колонки. Сделано все на высшем уровне. Увесистые. Легкая установка.
Спасибо огромное магазину КотоФото за доступные цены и качественный товар!!!!



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
рамка, крепления
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
3
Номинальная мощность
45
Чувствительность, дБ
92
Диаметр излучателя
6"
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Комплект акустики JBL STAGE3 627F JBL Stage3 627F - 160-мм двухполосная автомобильная аудиосистема (без GRILL), которая обеспечивает производительность мирового класса и превосходно подходит для большинства заводских акустических систем. Преимущества и характеристики включают в себя: конусы Plus One Woofers, купольный высокочастотный динамик с краевым управлением, разработанный для Fit, внешний кроссовер с регулятором уровня твитера 0 / + 2 дБ, конструкцией вентилируемой корзины и конкурентоспособной настройкой. JBL - высокопроизводительные многоэлементные динамики и компонентные системы. Смотрите также: Автоакустика , Автомагнитолы , Автомобильные мониторы , Автомобильные сабвуферы , Автомобильные усилители , Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.04.2023
Афонькина Алена Игоревна

Достоинства:
Отличные колонки. Звук на высоте.

Недостатки:
Их нет.

Комментарий:
Отличные, качественные колонки. Сделано все на высшем уровне. Увесистые. Легкая установка.
Спасибо огромное магазину КотоФото за доступные цены и качественный товар!!!!


Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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