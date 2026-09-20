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Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125

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Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - фото 1
Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - фото 2
Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - фото 3
Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - фото 4
Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - фото 1
  • Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - фото 2
  • Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - фото 3
  • Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - фото 4
  • Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
5 760 руб.  9 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568621
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х12
Вес, кг.
2.52

Описание товара Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125

Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - универсальный инструмент для резки, шлифовки и черновой обработки металла и камня. С помощью определенных приспособлений углошлифовальную машину можно также использовать для чистки и шлифования.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - универсальный инструмент для резки, шлифовки и черновой обработки металла и камня. С помощью определенных приспособлений углошлифовальную машину можно также использовать для чистки и шлифования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина DEKO DKAG20-125 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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