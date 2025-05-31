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Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом купить с доставкой в Москве
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Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом

29 Отзывы
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Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 1
Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 2
Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 3
Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 4
Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 5
Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 6
Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (дерево)
6
Мах толщина пропила (металла)
65
  • Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 1
  • Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 2
  • Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 3
  • Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 4
  • Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 5
  • Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 6
  • Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
2 520 руб.  2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568522
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
6
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
800-3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
25х22х9
Вес, кг.
1.29

Описание товара Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом

Электрический лобзик DEKO DKJS850 предназначен для прямого и криволинейного распиливания следующих материалов: дерево, пластика, металл. Инструмент оборудован штампованной стальной подошвой, маятниковых ходом и регулировкой частоты хода. Благодаря быстрозажимному креплению упрощается установка пильной оснастки. С помощью специального патрубка можно организовать подключение к пылесосу для поддержания чистоты. Прозрачный пластиковый щиток помогает исключить разбрасывание отходов в сторону пользователя. Эргономичная прорезиненная рукоятка способствует комфортному и надежному удержанию лобзика.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию , всё работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но в деле не пробовал, на вид понравился
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично соответствует описанию. В комплекте ключ, щетки, упор, пилка.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Задачу выполнил. Учтите, что к нему идёт только одно лезвие по дереву
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший лобзик,свои заявленные функции выполнил на 5,только надо пилки правильно подобрать подбирать ,минус в комплекте одна пилка и та по металлу.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично режет , стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
на вид добротный, посмотрим в работе
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально для редкого использования в быту
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Доставка очень быстрая, всего сутки. Лобзик рабочий, в комплекте инструкция, пилка, ограничитель, две запасные щётки. Есть регулировка угла наклона в обе стороны, скорости и маятникового хода.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Лобзик после нескольких раз использования держится неплохо...Да хороший лобзик, я доволен. Предыдущий ИНТЕРСКОЛ у меня проработал на разных домашних работах 7 лет. Очень надеюсь, что с умом и аккуратностью, этот проработает не меньше.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо прадовцу ещё щетки и пилочька в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный лобзик всё в комплекте и пилит на ура
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Рамоил М.

Достоинства:


Комментарий:
пилит, но пилку которая идет в комплекте лучше сразу выбросить, а то испортите заготовку
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
хороший лобзик,для моих целей гуд,пилка и шестигранник в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Столешницы 40 мм пилит отлично. Рез ровный, четкий. Пилит быстро. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Женя С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный лобзик. для дачи самое то!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сеергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный лобзик,работает
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё чётко работает на все 100
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Василий П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё на месте. целое. работает. пилит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
лобзик хороший но нету запасных щеток
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Геннадий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший лобзик, но вместо плавного старта, регулировка оборотов, не очень удобно, хотя с другой стороны вопрос привычки. Да и сам получается просмотрел этот момент.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает, пилит, с доской толщиной в 5 см справился, с усилием конечно, но это практически его предел, для дома и дачи подойдет, запас по мощности хороший
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мощьный,хороший,но когда пилишь уходит в право.Надо лобзик поворачивать левее,чтоб пилить прямо.Соответственно лобзик смотрит левее,а пилка прямо.А так для дома не для постоянной работы за такие деньги пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Родственнику очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил пока что только на дереве, скорости работают, все комплектно. Надеюсь, проработает долго
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
пилит ровно,покупал для столешниц,пилка Макита оригинал
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
не использовал ещё но вроде как не плохой лобзик.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший лобзик, пилит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Маятниковый ход работает хорошо. Не греется при работе. Обороты скорости режимное (6 скоростей) не плавное. Лобзик при мощности 850 Вт небольшой и лёгкий, мой предыдущий лобзик при меньшей мощности был больше и тяжелее. Покупкой доволен. Всём хорошего настроения!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Развернуть
Мах толщина пропила (дерево)
6
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
800-3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Описание
Электрический лобзик DEKO DKJS850 предназначен для прямого и криволинейного распиливания следующих материалов: дерево, пластика, металл. Инструмент оборудован штампованной стальной подошвой, маятниковых ходом и регулировкой частоты хода. Благодаря быстрозажимному креплению упрощается установка пильной оснастки. С помощью специального патрубка можно организовать подключение к пылесосу для поддержания чистоты. Прозрачный пластиковый щиток помогает исключить разбрасывание отходов в сторону пользователя. Эргономичная прорезиненная рукоятка способствует комфортному и надежному удержанию лобзика.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию , всё работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но в деле не пробовал, на вид понравился
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично соответствует описанию. В комплекте ключ, щетки, упор, пилка.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Задачу выполнил. Учтите, что к нему идёт только одно лезвие по дереву
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший лобзик,свои заявленные функции выполнил на 5,только надо пилки правильно подобрать подбирать ,минус в комплекте одна пилка и та по металлу.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично режет , стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
на вид добротный, посмотрим в работе
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально для редкого использования в быту
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Доставка очень быстрая, всего сутки. Лобзик рабочий, в комплекте инструкция, пилка, ограничитель, две запасные щётки. Есть регулировка угла наклона в обе стороны, скорости и маятникового хода.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Лобзик после нескольких раз использования держится неплохо...Да хороший лобзик, я доволен. Предыдущий ИНТЕРСКОЛ у меня проработал на разных домашних работах 7 лет. Очень надеюсь, что с умом и аккуратностью, этот проработает не меньше.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо прадовцу ещё щетки и пилочька в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный лобзик всё в комплекте и пилит на ура
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Рамоил М.

Достоинства:


Комментарий:
пилит, но пилку которая идет в комплекте лучше сразу выбросить, а то испортите заготовку
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
хороший лобзик,для моих целей гуд,пилка и шестигранник в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Столешницы 40 мм пилит отлично. Рез ровный, четкий. Пилит быстро. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Женя С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный лобзик. для дачи самое то!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сеергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный лобзик,работает
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё чётко работает на все 100
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Василий П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё на месте. целое. работает. пилит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
лобзик хороший но нету запасных щеток
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Геннадий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший лобзик, но вместо плавного старта, регулировка оборотов, не очень удобно, хотя с другой стороны вопрос привычки. Да и сам получается просмотрел этот момент.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает, пилит, с доской толщиной в 5 см справился, с усилием конечно, но это практически его предел, для дома и дачи подойдет, запас по мощности хороший
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мощьный,хороший,но когда пилишь уходит в право.Надо лобзик поворачивать левее,чтоб пилить прямо.Соответственно лобзик смотрит левее,а пилка прямо.А так для дома не для постоянной работы за такие деньги пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Родственнику очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил пока что только на дереве, скорости работают, все комплектно. Надеюсь, проработает долго
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
пилит ровно,покупал для столешниц,пилка Макита оригинал
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
не использовал ещё но вроде как не плохой лобзик.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший лобзик, пилит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Маятниковый ход работает хорошо. Не греется при работе. Обороты скорости режимное (6 скоростей) не плавное. Лобзик при мощности 850 Вт небольшой и лёгкий, мой предыдущий лобзик при меньшей мощности был больше и тяжелее. Покупкой доволен. Всём хорошего настроения!


Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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