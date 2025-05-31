Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (дерево)
6
Мах толщина пропила (металла)
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%2 520 руб. 2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568522
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
6
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
800-3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
25х22х9
Вес, кг.
1.29
Описание товара Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
Электрический лобзик DEKO DKJS850 предназначен для прямого и криволинейного распиливания следующих материалов: дерево, пластика, металл. Инструмент оборудован штампованной стальной подошвой, маятниковых ходом и регулировкой частоты хода. Благодаря быстрозажимному креплению упрощается установка пильной оснастки. С помощью специального патрубка можно организовать подключение к пылесосу для поддержания чистоты. Прозрачный пластиковый щиток помогает исключить разбрасывание отходов в сторону пользователя. Эргономичная прорезиненная рукоятка способствует комфортному и надежному удержанию лобзика.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Развернуть
Мах толщина пропила (дерево)
6
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
800-3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Электрический лобзик DEKO DKJS850 предназначен для прямого и криволинейного распиливания следующих материалов: дерево, пластика, металл. Инструмент оборудован штампованной стальной подошвой, маятниковых ходом и регулировкой частоты хода. Благодаря быстрозажимному креплению упрощается установка пильной оснастки. С помощью специального патрубка можно организовать подключение к пылесосу для поддержания чистоты. Прозрачный пластиковый щиток помогает исключить разбрасывание отходов в сторону пользователя. Эргономичная прорезиненная рукоятка способствует комфортному и надежному удержанию лобзика.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию , всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но в деле не пробовал, на вид понравился
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично соответствует описанию. В комплекте ключ, щетки, упор, пилка.
Достоинства:
Комментарий:
Задачу выполнил. Учтите, что к нему идёт только одно лезвие по дереву
Достоинства:
Комментарий:
Хороший лобзик,свои заявленные функции выполнил на 5,только надо пилки правильно подобрать подбирать ,минус в комплекте одна пилка и та по металлу.
Достоинства:
Комментарий:
отлично режет , стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
на вид добротный, посмотрим в работе
Достоинства:
Комментарий:
Нормально для редкого использования в быту
Достоинства:
Комментарий:
Доставка очень быстрая, всего сутки. Лобзик рабочий, в комплекте инструкция, пилка, ограничитель, две запасные щётки. Есть регулировка угла наклона в обе стороны, скорости и маятникового хода.
Достоинства:
Комментарий:
Лобзик после нескольких раз использования держится неплохо...Да хороший лобзик, я доволен. Предыдущий ИНТЕРСКОЛ у меня проработал на разных домашних работах 7 лет. Очень надеюсь, что с умом и аккуратностью, этот проработает не меньше.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо прадовцу ещё щетки и пилочька в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Отличный лобзик всё в комплекте и пилит на ура
Достоинства:
Комментарий:
пилит, но пилку которая идет в комплекте лучше сразу выбросить, а то испортите заготовку
Достоинства:
Комментарий:
хороший лобзик,для моих целей гуд,пилка и шестигранник в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Столешницы 40 мм пилит отлично. Рез ровный, четкий. Пилит быстро. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличный лобзик. для дачи самое то!!!
Достоинства:
Комментарий:
нормальный лобзик,работает
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко работает на все 100
Достоинства:
Комментарий:
Всё на месте. целое. работает. пилит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
лобзик хороший но нету запасных щеток
Достоинства:
Комментарий:
Хороший лобзик, но вместо плавного старта, регулировка оборотов, не очень удобно, хотя с другой стороны вопрос привычки. Да и сам получается просмотрел этот момент.
Достоинства:
Комментарий:
работает, пилит, с доской толщиной в 5 см справился, с усилием конечно, но это практически его предел, для дома и дачи подойдет, запас по мощности хороший
Достоинства:
Комментарий:
Мощьный,хороший,но когда пилишь уходит в право.Надо лобзик поворачивать левее,чтоб пилить прямо.Соответственно лобзик смотрит левее,а пилка прямо.А так для дома не для постоянной работы за такие деньги пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Родственнику очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Проверил пока что только на дереве, скорости работают, все комплектно. Надеюсь, проработает долго
Достоинства:
Комментарий:
пилит ровно,покупал для столешниц,пилка Макита оригинал
Достоинства:
Комментарий:
не использовал ещё но вроде как не плохой лобзик.
Достоинства:
Комментарий:
хороший лобзик, пилит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Маятниковый ход работает хорошо. Не греется при работе. Обороты скорости режимное (6 скоростей) не плавное. Лобзик при мощности 850 Вт небольшой и лёгкий, мой предыдущий лобзик при меньшей мощности был больше и тяжелее. Покупкой доволен. Всём хорошего настроения!
Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электролобзик DEKO DKJS850 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию , всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но в деле не пробовал, на вид понравился
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично соответствует описанию. В комплекте ключ, щетки, упор, пилка.
Достоинства:
Комментарий:
Задачу выполнил. Учтите, что к нему идёт только одно лезвие по дереву
Достоинства:
Комментарий:
Хороший лобзик,свои заявленные функции выполнил на 5,только надо пилки правильно подобрать подбирать ,минус в комплекте одна пилка и та по металлу.
Достоинства:
Комментарий:
отлично режет , стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
на вид добротный, посмотрим в работе
Достоинства:
Комментарий:
Нормально для редкого использования в быту
Достоинства:
Комментарий:
Доставка очень быстрая, всего сутки. Лобзик рабочий, в комплекте инструкция, пилка, ограничитель, две запасные щётки. Есть регулировка угла наклона в обе стороны, скорости и маятникового хода.
Достоинства:
Комментарий:
Лобзик после нескольких раз использования держится неплохо...Да хороший лобзик, я доволен. Предыдущий ИНТЕРСКОЛ у меня проработал на разных домашних работах 7 лет. Очень надеюсь, что с умом и аккуратностью, этот проработает не меньше.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо прадовцу ещё щетки и пилочька в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Отличный лобзик всё в комплекте и пилит на ура
Достоинства:
Комментарий:
пилит, но пилку которая идет в комплекте лучше сразу выбросить, а то испортите заготовку
Достоинства:
Комментарий:
хороший лобзик,для моих целей гуд,пилка и шестигранник в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Столешницы 40 мм пилит отлично. Рез ровный, четкий. Пилит быстро. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличный лобзик. для дачи самое то!!!
Достоинства:
Комментарий:
нормальный лобзик,работает
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко работает на все 100
Достоинства:
Комментарий:
Всё на месте. целое. работает. пилит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
лобзик хороший но нету запасных щеток
Достоинства:
Комментарий:
Хороший лобзик, но вместо плавного старта, регулировка оборотов, не очень удобно, хотя с другой стороны вопрос привычки. Да и сам получается просмотрел этот момент.
Достоинства:
Комментарий:
работает, пилит, с доской толщиной в 5 см справился, с усилием конечно, но это практически его предел, для дома и дачи подойдет, запас по мощности хороший
Достоинства:
Комментарий:
Мощьный,хороший,но когда пилишь уходит в право.Надо лобзик поворачивать левее,чтоб пилить прямо.Соответственно лобзик смотрит левее,а пилка прямо.А так для дома не для постоянной работы за такие деньги пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Родственнику очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Проверил пока что только на дереве, скорости работают, все комплектно. Надеюсь, проработает долго
Достоинства:
Комментарий:
пилит ровно,покупал для столешниц,пилка Макита оригинал
Достоинства:
Комментарий:
не использовал ещё но вроде как не плохой лобзик.
Достоинства:
Комментарий:
хороший лобзик, пилит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Маятниковый ход работает хорошо. Не греется при работе. Обороты скорости режимное (6 скоростей) не плавное. Лобзик при мощности 850 Вт небольшой и лёгкий, мой предыдущий лобзик при меньшей мощности был больше и тяжелее. Покупкой доволен. Всём хорошего настроения!