Лобзик электрический Makita 4326
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (металла)
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%3 970 руб. 6 222 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33604
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
нет
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
нет
Частота движения пилки
3100 ход/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х11
Вес, кг.
2.22
Описание товара Лобзик электрический Makita 4326
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 18 мм, частота хода - 3100 ходов/мин
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
нет
Мах толщина пропила (металла)
65
Развернуть
Маятниковый ход
нет
Частота движения пилки
3100 ход/мин
Страна производитель
Китай
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 18 мм, частота хода - 3100 ходов/мин
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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