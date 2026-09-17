Лобзик Metabo STEB 65 Quick (601030000)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%5 070 руб. 7 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 81841
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х9
Вес, кг.
2.2
Описание товара Лобзик Metabo STEB 65 Quick (601030000)
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 18 мм, частота хода - 600 - 3100 ходовмин
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