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Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт купить с доставкой в Москве
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Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт

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Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - фото 2
Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - фото 3
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Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - фото 5
Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
85
Мах толщина пропила (металла)
9
  • Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - фото 1
  • Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - фото 2
  • Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - фото 3
  • Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - фото 4
  • Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - фото 5
  • Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 950 руб. 
Начислим 412 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт
6 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
да
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
85
Мах толщина пропила (металла)
9
Маятниковый ход
да
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
260х74х214 мм
Размеры в упаковке, см
31х25х9
Вес, кг.
2.57

Описание товара Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт

SKIL JS3149 — это универсальный лобзик мощностью 680 Вт, предназначенный для выполнения прямолинейных и фигурных резов по различным материалам. Благодаря усиленному двигателю и системе точной настройки, он подходит как для столярных работ, так и для строительных задач. Уникальная LED-подсветка 180° равномерно освещает зону реза по всей ширине, без теней — для идеальной видимости и точного ведения. 4-позиционный регулятор режима (материалов) и функция предварительной установки скорости позволяют адаптировать работу под конкретную задачу и материал. Быстрая смена полотен выполняется без инструментов с помощью системы SKIL Clic. Встроенный сдув пыли обеспечивает чистую линию реза, а регулируемая без ключей подошва позволяет выполнять косые пропилы под углом до 45° влево и вправо. Большая клавиша с фиксатором включения облегчает длительную работу, а адаптер для пылесоса помогает поддерживать чистоту на рабочем месте.



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Отзывы о товаре Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Skil
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
да
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
85
Мах толщина пропила (металла)
9
Маятниковый ход
да
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
260х74х214 мм
Описание
SKIL JS3149 — это универсальный лобзик мощностью 680 Вт, предназначенный для выполнения прямолинейных и фигурных резов по различным материалам. Благодаря усиленному двигателю и системе точной настройки, он подходит как для столярных работ, так и для строительных задач. Уникальная LED-подсветка 180° равномерно освещает зону реза по всей ширине, без теней — для идеальной видимости и точного ведения. 4-позиционный регулятор режима (материалов) и функция предварительной установки скорости позволяют адаптировать работу под конкретную задачу и материал. Быстрая смена полотен выполняется без инструментов с помощью системы SKIL Clic. Встроенный сдув пыли обеспечивает чистую линию реза, а регулируемая без ключей подошва позволяет выполнять косые пропилы под углом до 45° влево и вправо. Большая клавиша с фиксатором включения облегчает длительную работу, а адаптер для пылесоса помогает поддерживать чистоту на рабочем месте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт - стоимость товара 6950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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