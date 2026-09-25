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Характеристики
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
120
Мах толщина пропила (металла)
10
Емкость аккумулятора, мАч
0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Лобзик SKIL JS829- Полотно по дереву- адаптер для пылесоса- руководство по эксплуатации
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
120
Мах толщина пропила (металла)
10
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
25
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
0
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
243Х95Х225 мм
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, кг.
1.86
Описание товара Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
Производительная аккумуляторная лобзиковая пила с бесщёточным двигателем, обеспечивающим высокую эффективность, срок службы в 10 раз дольше и до 3000 ходов в минуту. Благодаря технологии аккумуляторной платформы PWRCORE 20™ с системой ACTIVCELL™, инструмент работает стабильно даже под нагрузкой и обеспечивает точные и аккуратные пропилы в дереве, металле, фанере, ДСП и других материалах.
Для точного выбора режима реза предусмотрен 4-позиционный переключатель материалов и плавная регулировка скорости. Основание лобзика регулируется без инструмента и позволяет выполнять наклонные резы под углом до 45° влево и вправо. Замена пилок осуществляется быстро и легко с помощью системы Clic без использования ключей.
Для удобства работы предусмотрена LED-подсветка с предзасветом и послесвечением, а также адаптер для подключения пылесоса. Эргономичная прорезиненная рукоятка обеспечивает комфорт и уверенный контроль при пилении.
Лобзик SKIL JS829- Полотно по дереву- адаптер для пылесоса- руководство по эксплуатации
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
120
Мах толщина пропила (металла)
10
Развернуть
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
25
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
0
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
243Х95Х225 мм
Описание
Производительная аккумуляторная лобзиковая пила с бесщёточным двигателем, обеспечивающим высокую эффективность, срок службы в 10 раз дольше и до 3000 ходов в минуту. Благодаря технологии аккумуляторной платформы PWRCORE 20™ с системой ACTIVCELL™, инструмент работает стабильно даже под нагрузкой и обеспечивает точные и аккуратные пропилы в дереве, металле, фанере, ДСП и других материалах.
Для точного выбора режима реза предусмотрен 4-позиционный переключатель материалов и плавная регулировка скорости. Основание лобзика регулируется без инструмента и позволяет выполнять наклонные резы под углом до 45° влево и вправо. Замена пилок осуществляется быстро и легко с помощью системы Clic без использования ключей.
Для удобства работы предусмотрена LED-подсветка с предзасветом и послесвечением, а также адаптер для подключения пылесоса. Эргономичная прорезиненная рукоятка обеспечивает комфорт и уверенный контроль при пилении.
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ – стоимость товара 7950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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