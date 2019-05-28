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Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 купить с доставкой в Москве
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Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500

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Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 1
Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 2
Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 3
Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 4
Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 5
Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
18
  • Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 1
  • Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 2
  • Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 3
  • Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 4
  • Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 5
  • Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182053
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
см. ниже в описании
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
18
Маятниковый ход
да
Размеры в упаковке, см
37х36х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500

Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500 имеет 4 ступени маятникового хода. Благодаря системе Metabo «Quick» смена пильного полотна не занимает много времени и дополнительных приспособлений не требуется. Функция выдувания обеспечивает хороший обзор области реза. Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика. • Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов • Дуговая рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip • Электроника Vario (V) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала • Возможность отсоса благодаря подключению пылеотсоса • Функция выдувания опилок позволяет хорошо просматривать область резания Производитель Германия — родина бренда Китай — страна производства. Комплектация Защитное стекло Пилка по дереву Пилка по металлу Шестигранный ключ Пластиковый кофр



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Отзывы о товаре Лобзик Metabo STEB 65 Quick кейс 601030500

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2019
Евгений

Достоинства:
Всё на отлично!!! В данной модели удобный обхват, работа по потолку и стенам, работа как одной так и двумя руками.

Недостатки:
В данной модели их просто нет.

Комментарий:
Разбирал стену с вырезом под вентиляционные решётки 1200* 600. стена сделана, профилем обложена OSB и сверху гипс. ровно всё прорезала в том числе 75 профиль, всё как по маслу, увода пилки через метал так-же не было!!!



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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
см. ниже в описании
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
18
Маятниковый ход
да
Описание
Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500 имеет 4 ступени маятникового хода. Благодаря системе Metabo «Quick» смена пильного полотна не занимает много времени и дополнительных приспособлений не требуется. Функция выдувания обеспечивает хороший обзор области реза. Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика. • Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов • Дуговая рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip • Электроника Vario (V) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала • Возможность отсоса благодаря подключению пылеотсоса • Функция выдувания опилок позволяет хорошо просматривать область резания Производитель Германия — родина бренда Китай — страна производства. Комплектация Защитное стекло Пилка по дереву Пилка по металлу Шестигранный ключ Пластиковый кофр


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2019
Евгений

Достоинства:
Всё на отлично!!! В данной модели удобный обхват, работа по потолку и стенам, работа как одной так и двумя руками.

Недостатки:
В данной модели их просто нет.

Комментарий:
Разбирал стену с вырезом под вентиляционные решётки 1200* 600. стена сделана, профилем обложена OSB и сверху гипс. ровно всё прорезала в том числе 75 профиль, всё как по маслу, увода пилки через метал так-же не было!!!


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