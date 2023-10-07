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Лобзик электрический Makita 4328 купить с доставкой в Москве
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Лобзик электрический Makita 4328

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Лобзик электрический Makita 4328 - фото 1
Лобзик электрический Makita 4328 - фото 2
Лобзик электрический Makita 4328 - фото 3
Лобзик электрический Makita 4328 - фото 4
Лобзик электрический Makita 4328 - фото 5
Лобзик электрический Makita 4328 - фото 6
Лобзик электрический Makita 4328 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
  • Лобзик электрический Makita 4328 - фото 1
  • Лобзик электрический Makita 4328 - фото 2
  • Лобзик электрический Makita 4328 - фото 3
  • Лобзик электрический Makita 4328 - фото 4
  • Лобзик электрический Makita 4328 - фото 5
  • Лобзик электрический Makita 4328 - фото 6
  • Лобзик электрический Makita 4328 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33611
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х8
Вес, кг.
2.25

Описание товара Лобзик электрический Makita 4328

ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 18 мм, частота хода - 500 - 3100 ходов/мин



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Лобзик электрический Makita 4328

Источник: Яндекс Маркет
07.10.2023
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Визуально продукт качественный, в работе не пробовал так как взял в запас.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2023
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая железка, не дорогая, встала как родная.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2023
Радиф Х.

Достоинства:


Комментарий:
Встал как родной. Посмотрим, на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2023
Тимур Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ролик, подошёл как надо
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2023
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Встал как родной, по работе нариканий нет
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2023
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
встал как радной, всё работает, лобзик рад.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2023
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит идеально, после установки лобзик просто не узнать, пилит ровно и красиво.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2023
Камалутдин У.

Достоинства:


Комментарий:
подошол заменил без проблем посмотри сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Вячеслав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
То что надо, металл вроде хороший, старый сносился, сколько прослужит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2023
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
все работает отлично,подошло тоже отлично,главное чаще мазать
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2023
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
поменял быстро,сколько проходит время покажет,на вид качественный
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2023
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл как родной. Пока работает. Лобзик Макита 4329
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2023
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобно, не бегать по магазинам
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2023
Улугбек И.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь не часто по этому пока ничего не могу сказать, хотя когда купил лобзик, ролик быстро испортился, по этому не стоит жаловаться.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2022
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
давно искал эту запчасть и нашел
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2022
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю что это, но муж сказал то что нужно )))))



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Описание
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 18 мм, частота хода - 500 - 3100 ходов/мин


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2023
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Визуально продукт качественный, в работе не пробовал так как взял в запас.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2023
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая железка, не дорогая, встала как родная.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2023
Радиф Х.

Достоинства:


Комментарий:
Встал как родной. Посмотрим, на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2023
Тимур Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ролик, подошёл как надо
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2023
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Встал как родной, по работе нариканий нет
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2023
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
встал как радной, всё работает, лобзик рад.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2023
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит идеально, после установки лобзик просто не узнать, пилит ровно и красиво.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2023
Камалутдин У.

Достоинства:


Комментарий:
подошол заменил без проблем посмотри сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Вячеслав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
То что надо, металл вроде хороший, старый сносился, сколько прослужит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2023
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
все работает отлично,подошло тоже отлично,главное чаще мазать
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2023
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
поменял быстро,сколько проходит время покажет,на вид качественный
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2023
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл как родной. Пока работает. Лобзик Макита 4329
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2023
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобно, не бегать по магазинам
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2023
Улугбек И.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь не часто по этому пока ничего не могу сказать, хотя когда купил лобзик, ролик быстро испортился, по этому не стоит жаловаться.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2022
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
давно искал эту запчасть и нашел
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2022
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю что это, но муж сказал то что нужно )))))


Лобзик электрический Makita 4328 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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