Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
грибовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (дерево)
25
Мах толщина пропила (металла)
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182044
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
грибовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
25
Мах толщина пропила (металла)
100
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
1000 - 3100 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х21х8
Вес, кг.
2.78
Описание товара Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100000
Лобзик Metabo STE 100 Quick коробка 601100000 - это мощный инструмент, предназначенный для распила деревянных и металлических заготовок. Он обладает компактными размерами, благодаря чему им удобно выполнять любые работы. За счет маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой, достигается точный распил материалов в соответствии с их свойствами. Для быстрой замены полотна предусмотрена система Metabo Quick
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
грибовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Развернуть
Мах толщина пропила (дерево)
25
Мах толщина пропила (металла)
100
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
1000 - 3100 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Лобзик Metabo STE 100 Quick коробка 601100000 - это мощный инструмент, предназначенный для распила деревянных и металлических заготовок. Он обладает компактными размерами, благодаря чему им удобно выполнять любые работы. За счет маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой, достигается точный распил материалов в соответствии с их свойствами. Для быстрой замены полотна предусмотрена система Metabo Quick
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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