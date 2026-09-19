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Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS купить с доставкой в Москве
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Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS

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Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 1
Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 2
Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 3
Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 4
Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 5
Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 6
Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 7
Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 8
Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 9
Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
  • Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 1
  • Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 2
  • Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 3
  • Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 4
  • Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 5
  • Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 6
  • Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 7
  • Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 8
  • Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 9
  • Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478483
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х9
Вес, кг.
2.66

Описание товара Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS

Лобзик Dewalt DWE349-KS используется для профессионального пиления древесины. Источником питания является сеть 220 В. 4-х метровый кабель позволяет работать на значительном удалении от розетки. Благодаря интегрированной системе выдува опилок достигается отличный обзор линии реза. Толстая стальная подошва имеет специальное покрытие от царапин и защитную накладку.



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Отзывы о товаре Лобзик электрический DeWalt DWE349-KS




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Лобзик Dewalt DWE349-KS используется для профессионального пиления древесины. Источником питания является сеть 220 В. 4-х метровый кабель позволяет работать на значительном удалении от розетки. Благодаря интегрированной системе выдува опилок достигается отличный обзор линии реза. Толстая стальная подошва имеет специальное покрытие от царапин и защитную накладку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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Доставка
Отзывы


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