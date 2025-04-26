Лобзик электрический Bosch PST 700 E (06033A0020)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33793
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х10
Вес, кг.
2.7
Описание товара Лобзик электрический Bosch PST 700 E (06033A0020)
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 20 мм, частота хода - 500 - 3100 ходов/мин
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ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 20 мм, частота хода - 500 - 3100 ходов/мин
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Достоинства:
Комментарий:
Купил второй копию первого. Инструмент хорошего качества. Первый отработал около семи лет в тяжёлых условиях. Не обслуживался. В результате износ зубьев шестерни. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Я пользовался раньше этим лобзиком, второй купил такой же.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лобзик электрический Bosch PST 700 E (06033A0020)
Достоинства:
Комментарий:
Купил второй копию первого. Инструмент хорошего качества. Первый отработал около семи лет в тяжёлых условиях. Не обслуживался. В результате износ зубьев шестерни. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Я пользовался раньше этим лобзиком, второй купил такой же.