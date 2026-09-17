Лобзик Bosch PST 750 PE (6033A0520)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (дерево)
13
Мах толщина пропила (металла)
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 76950
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
да
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
13
Мах толщина пропила (металла)
75
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
500-3100 ход/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х20
Вес, кг.
2.2
Описание товара Лобзик Bosch PST 750 PE (6033A0520)
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 26 мм, частота хода - 500 - 3100 ходов/мин
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
да
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Развернуть
Мах толщина пропила (дерево)
13
Мах толщина пропила (металла)
75
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
500-3100 ход/мин
Страна производитель
Китай
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 26 мм, частота хода - 500 - 3100 ходов/мин
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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