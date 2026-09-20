Электролобзик Makita JV102DZ
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%12 470 руб. 19 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666755
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х20х9
Вес, кг.
1.9
Описание товара Электролобзик Makita JV102DZ
Электрический лобзик Makita JV102DZ действует со скоростью 800-3000 ход/мин при длине хода 2.3 см. Оборудование оснащено литой алюминиевой подошвой, которую можно наклонять на 45 градусов. Удобная рукоятка скобовидной формы дополнена прорезиненным покрытием.
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Электрический лобзик Makita JV102DZ действует со скоростью 800-3000 ход/мин при длине хода 2.3 см. Оборудование оснащено литой алюминиевой подошвой, которую можно наклонять на 45 градусов. Удобная рукоятка скобовидной формы дополнена прорезиненным покрытием.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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