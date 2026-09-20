Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
100
Инструменты в комплекте
ключ разводной, ключи имбусовые (шестигранные), молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы
Кмоплектация
набор крепежа, нож, рулетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568470
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
100
Инструменты в комплекте
ключ разводной, ключи имбусовые (шестигранные), молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы
Кмоплектация
набор крепежа, нож, рулетка
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
1
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый)
Мин. размер ключей, мм
1.5
Макс. размер ключей, мм
6
Количество имбусовых ключей
8
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
7
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Количество бит, шт
20
Тип бит
стандартные, двусторонние, для точных работ, с головками, ударные, удлинённые, стандартные
Шлицы бит
крестообразный (PZ)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х8
Вес, кг.
2.28
Описание товара Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.)
Набор инструментов DEKO DKMT100 (100шт.) имеет высокое качество и изготовлен из высококачественной стали с высокополированной хромированной и антикоррозийной защитой. Набор также содержит инструменты, необходимые для большинства небольших ремонтов и основных проектов по всему дому, запасные части для дома, которые могут пригодиться. Все части этого набора надежно помещаются в прочный корпус для легкой переноски и удобного использования.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
100
Инструменты в комплекте
ключ разводной, ключи имбусовые (шестигранные), молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы
Кмоплектация
набор крепежа, нож, рулетка
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
1
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый)
Мин. размер ключей, мм
1.5
Макс. размер ключей, мм
6
Развернуть
Количество имбусовых ключей
8
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
7
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Количество бит, шт
20
Тип бит
стандартные, двусторонние, для точных работ, с головками, ударные, удлинённые, стандартные
Шлицы бит
крестообразный (PZ)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Страна производитель
Китай
Набор инструментов DEKO DKMT100 (100шт.) имеет высокое качество и изготовлен из высококачественной стали с высокополированной хромированной и антикоррозийной защитой. Набор также содержит инструменты, необходимые для большинства небольших ремонтов и основных проектов по всему дому, запасные части для дома, которые могут пригодиться. Все части этого набора надежно помещаются в прочный корпус для легкой переноски и удобного использования.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - стоимость товара 2670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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