Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 160 предм. Сибртех
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 160 предм. Сибртех
Набор инструментов Сибртех 14172 упакован в пластиковый кейс и состоит из 160 предметов с присоединительным размером 1/2", 3/8", 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
- Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
- Эффективная работа — у ключей-трещоток с 45 зубьями имеется механизм быстрого сброса и переключатель реверса с металлическим флажком.
- Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает торцевые головки.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки трещоточных ключей удобно ложатся в руку.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор инструментов Сибртех 14172 упакован в пластиковый кейс и состоит из 160 предметов с присоединительным размером 1/2", 3/8", 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
- Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
- Эффективная работа — у ключей-трещоток с 45 зубьями имеется механизм быстрого сброса и переключатель реверса с металлическим флажком.
- Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает торцевые головки.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки трещоточных ключей удобно ложатся в руку.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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