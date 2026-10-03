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Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta купить с доставкой в Москве
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Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta

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Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 1
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 2
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 3
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 4
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 5
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 6
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 7
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 8
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 9
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 10
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 11
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 12
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 13
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор ключей
Комплектация
ключи гаечные
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 1
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 2
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 3
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 4
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 5
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 6
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 7
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 8
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 9
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 10
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 11
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 12
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 13
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649188
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор ключей
Комплектация
ключи гаечные
Имбусовые ключи в комплекте
нет
Тип сверл (буров)
нет
Тип коронок
нет
Количество бит, шт
8
Шлицы бит
нет
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Наконечники головок со вставками
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, кг.
1.19

Описание товара Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta

Набор из 8 накидных хромированных ключей Sparta 153755 используется для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с шестигранной головкой диаметром 6-22 мм. Пригодится для выполнения монтажных работ в гараже, на небольшом производстве и в быту. Каждый кольцевой зев полностью захватывает шляпку крепежного элемента, поэтому ключами легко откручивать даже закисшие болты и гайки.



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Отзывы о товаре Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор ключей
Комплектация
ключи гаечные
Имбусовые ключи в комплекте
нет
Тип сверл (буров)
нет
Тип коронок
нет
Количество бит, шт
8
Шлицы бит
нет
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Наконечники головок со вставками
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из 8 накидных хромированных ключей Sparta 153755 используется для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с шестигранной головкой диаметром 6-22 мм. Пригодится для выполнения монтажных работ в гараже, на небольшом производстве и в быту. Каждый кольцевой зев полностью захватывает шляпку крепежного элемента, поэтому ключами легко откручивать даже закисшие болты и гайки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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