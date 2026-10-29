Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 2x4.0Ач
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Характеристики
Описание товара Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 2x4.0Ач
Садовая аккумуляторная воздуходувка DEKO DKBL20, 20В, 2x4.0Ач 063-4313 предназначена для уборки территории, сбора сухих листьев возле дома и в саду. Совмещает в себе функцию обдува и всасывания. Для работы в режиме всасывания к воздуходувке крепится мешок для мусора (входит в комплект). Мощный двигатель обеспечивает поток воздуха до 75 м/с на выдувание, что гарантирует быстрое выполнение работ, а малый вес и удобная рукоятка делают использование воздуходувки легким и комфортным. Воздуходувка совместима с аккумуляторами Makita 18 В Li-Ion тип BL-1830, BL-1840, BL-1850, BL-1860 (приобретаются отдельно). Дополнительные характеристики: Частота: 50-60 Гц, Мощность: 60 Вт, Скорость холостого хода: 19000 об/мин, Кол-во режимов скоростей: 1 режим. Кол-во режимов скоростей: 1 режим. Технические характеристики DEKO DKBL20 063-4313 Функции обдув, всасывание Max объем воздуха 168 м?/ч Ранцевый нет Тип аккумуляторный Емкость аккумулятора 4 А*ч Вес нетто 2.27 кг Габариты без упаковки 210х165х310 мм Двигатель щеточный Объем мусоросборника 2 л Мусоросборник есть Max скорость воздуха 75 м/с Напряжение аккумулятора 20 В Тип аккумулятора Li-Ion Количество аккумуляторов в комплекте 2 Низкий процент брака по данным сервисного центра ВсеИнструменты.ру Гарантия производителя 1 год на товары DEKO *Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой DEKO DEKO Малайзия Малайзия — родина бренда Китай Китай — страна производства Комплектация Воздуходувка Аккумулятор - 2 шт. Мусоросборник Отвертка Зарядное устройство для аккумулятора
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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