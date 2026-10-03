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Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный

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Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 1
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 2
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 3
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 4
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 5
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 6
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 7
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 8
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 9
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 10
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 11
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 12
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 13
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 14
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 15
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 16
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 17
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 18
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 19
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 20
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 21
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 22
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувки
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 1
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 2
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 3
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 4
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 5
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 6
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 7
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 8
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 9
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 10
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 11
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 12
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 13
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 14
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 15
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 16
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 17
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 18
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 19
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 20
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 21
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 22
  • Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
4 740 руб.  10 150 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643263
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный
4 740 руб. -53%
10 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Воздуходувки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х21х18
Вес, кг.
2.1

Описание товара Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный

Аккумуляторная воздуходувка Makita CXT 12 В, куб. м/мин, 75 м/с, короткий патрубок UB100DZ относится к садовой технике, применяемой для очистки территории от сухих листьев и другого мусора. Эргономичная рукоятка с эластичным покрытием обеспечивает надежный хват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя. Питание от аккумулятора позволяет проводить работы вдали от источника электросети. Совмещает функции воздуходувки и пылесоса, за счет чего отличается практичностью.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Воздуходувки
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная воздуходувка Makita CXT 12 В, куб. м/мин, 75 м/с, короткий патрубок UB100DZ относится к садовой технике, применяемой для очистки территории от сухих листьев и другого мусора. Эргономичная рукоятка с эластичным покрытием обеспечивает надежный хват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя. Питание от аккумулятора позволяет проводить работы вдали от источника электросети. Совмещает функции воздуходувки и пылесоса, за счет чего отличается практичностью.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - стоимость товара 4740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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