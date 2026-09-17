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Воздуходувка Champion GB226 купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка Champion GB226

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Воздуходувка Champion GB226 - фото 1
Воздуходувка Champion GB226 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
  • Воздуходувка Champion GB226 - фото 1
  • Воздуходувка Champion GB226 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
9 440 руб.  11 813 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55525
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х32
Вес, кг.
4

Описание товара Воздуходувка Champion GB226

Мощность - 1 л. с. Вес - 5 кг

Отзывы о товаре Воздуходувка Champion GB226




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность - 1 л. с. Вес - 5 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка Champion GB226 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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