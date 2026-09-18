Воздуходувка Makita UB1103
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Объем мешка для мусора
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%7 160 руб. 7 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202139
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
600
Объем мешка для мусора
2
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
сеть
Ширина, см
21.5
Высота, см
36.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х32
Вес, кг.
3
Описание товара Воздуходувка Makita UB1103
Воздуходувка Makita UB1103 - электрический аппарат для уборки помещений и садовых участков от мусора и листвы. Имеет кнопку фиксирования включенного состояния для продолжительной работы и экономии сил пользователя. Благодаря небольшому весу удерживать воздуходувку можно одной рукой. Дополнив пылесборником, аппарат можно использовать как пылесос.
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Теги товара: мини
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
600
Объем мешка для мусора
2
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
сеть
Ширина, см
21.5
Высота, см
36.5
Страна производитель
Китай
Воздуходувка Makita UB1103 - электрический аппарат для уборки помещений и садовых участков от мусора и листвы. Имеет кнопку фиксирования включенного состояния для продолжительной работы и экономии сил пользователя. Благодаря небольшому весу удерживать воздуходувку можно одной рукой. Дополнив пылесборником, аппарат можно использовать как пылесос.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Воздуходувка Makita UB1103 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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