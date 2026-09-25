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Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с.

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Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 1
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 2
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 3
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 4
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 5
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 6
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 7
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 8
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 9
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 10
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 11
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 12
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 13
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 14
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 15
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 16
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 17
Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 1
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 2
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 3
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 4
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 5
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 6
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 7
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 8
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 9
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 10
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 11
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 12
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 13
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 14
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 15
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 16
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 17
  • Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 
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В наличии
Код товара: 745416
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Самовывоз в Москве
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Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с.
9 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя л. с.
1
Объём топливного бака, л
0.75
Объем топливного двигателя,см?
26
Число тактов работы бензинового двигателя
2
С функцией измельчения
да
С функцией пылесоса
да
Ширина, см
4.85
Высота, см
4.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х32
Вес, кг.
7.53

Описание товара Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с.

Бензиновая воздуходувка-пылесос Denzel GL-260 57902 с двухтактным двигателем объемом 26 см? и мощностью 1 л.с. предназначена для очищения территории от листьев и скошенной травы. Скорость потока воздуха 245 км/ч обеспечивает высокую эффективность работы. Техника работает как в режиме обдува, так и всасывания: при этом мусор измельчается в мешок объемом 40 л, входящий в комплект поставки. Такое решение избавляет от необходимости вручную собирать листву и траву после уборки.

Преимущества

  • Быстрый старт — насос ручной подкачки топлива (праймер) облегчает запуск двигателя в холодное время года и после долгого простоя.
  • Защита двигателя — воздушный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в цилиндр.
  • Простое перемещение собранной травы и листьев — мешок-мусоросборник снабжен наплечным ремнем.
  • Функция измельчения — собранный мусор можно использовать в качестве мульчи для удобрения растений.
  • Удобное приготовление топливной смеси — дозатор для смешивания бензина и масла входит в комплект поставки.
  • Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя л. с.
1
Объём топливного бака, л
0.75
Объем топливного двигателя,см?
26
Число тактов работы бензинового двигателя
2
С функцией измельчения
да
С функцией пылесоса
да
Ширина, см
4.85
Высота, см
4.4
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновая воздуходувка-пылесос Denzel GL-260 57902 с двухтактным двигателем объемом 26 см? и мощностью 1 л.с. предназначена для очищения территории от листьев и скошенной травы. Скорость потока воздуха 245 км/ч обеспечивает высокую эффективность работы. Техника работает как в режиме обдува, так и всасывания: при этом мусор измельчается в мешок объемом 40 л, входящий в комплект поставки. Такое решение избавляет от необходимости вручную собирать листву и траву после уборки.

Преимущества

  • Быстрый старт — насос ручной подкачки топлива (праймер) облегчает запуск двигателя в холодное время года и после долгого простоя.
  • Защита двигателя — воздушный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в цилиндр.
  • Простое перемещение собранной травы и листьев — мешок-мусоросборник снабжен наплечным ремнем.
  • Функция измельчения — собранный мусор можно использовать в качестве мульчи для удобрения растений.
  • Удобное приготовление топливной смеси — дозатор для смешивания бензина и масла входит в комплект поставки.
  • Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с. - купить по цене 9360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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