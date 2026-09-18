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Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ

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Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ - фото 1
Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ - фото 2
Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ - фото 3
Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
  • Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ - фото 1
  • Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ - фото 2
  • Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ - фото 3
  • Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272872
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х15
Вес, кг.
2

Описание товара Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ

Воздуходув DEWALT 18.0 В XR DCV100 пригодится для сдувания садового и строительного мусора. Используется в парковых зонах. Наличие блокировки пускового выключателя избавляет от необходимости постоянно удерживать кнопку. Рукоятка с обрезиненной поверхностью обеспечивает надежный захват.

Отзывы о товаре Воздуходувка DeWalt XR 18 В DCV100-XJ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходув DEWALT 18.0 В XR DCV100 пригодится для сдувания садового и строительного мусора. Используется в парковых зонах. Наличие блокировки пускового выключателя избавляет от необходимости постоянно удерживать кнопку. Рукоятка с обрезиненной поверхностью обеспечивает надежный захват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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