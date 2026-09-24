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Воздуходувка Makita UB001CZ купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка Makita UB001CZ

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
36 В
  • Воздуходувка Makita UB001CZ - фото 1
  • Воздуходувка Makita UB001CZ - фото 2
  • Воздуходувка Makita UB001CZ - фото 3
  • Воздуходувка Makita UB001CZ - фото 4
  • Воздуходувка Makita UB001CZ - фото 5
  • Воздуходувка Makita UB001CZ - фото 6
  • Воздуходувка Makita UB001CZ - фото 7
  • Воздуходувка Makita UB001CZ - фото 8
  • Воздуходувка Makita UB001CZ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710268
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Воздуходувка электрическая
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
36 В
Ширина, см
19
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х31х19
Вес, кг.
4.5

Описание товара Воздуходувка Makita UB001CZ

Аккумуляторная воздуходувка Makita UB001CZ используется при проведении уборочных работ для сдувания листьев, хвои и травы с садовых дорожек, беседок.



Теги товара: аккумуляторные

Отзывы о товаре Воздуходувка Makita UB001CZ




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Воздуходувка электрическая
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
36 В
Ширина, см
19
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная воздуходувка Makita UB001CZ используется при проведении уборочных работ для сдувания листьев, хвои и травы с садовых дорожек, беседок.


Теги товара: аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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