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Воздуходувка Makita DUB362Z купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка Makita DUB362Z

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Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 1
Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 2
Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 3
Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 4
Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 5
Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 6
Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 7
Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 8
Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 9
Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувки
  • Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 1
  • Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 2
  • Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 3
  • Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 4
  • Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 5
  • Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 6
  • Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 7
  • Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 8
  • Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 9
  • Воздуходувка Makita DUB362Z - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
18 450 руб.  38 496 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202141
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Воздуходувки
Размеры в упаковке, см
57х48х22
Вес, кг.
2.3

Описание товара Воздуходувка Makita DUB362Z

Воздуходувка Makita DUB362Z предназначена для сдувания мусора и листвы. Имеет бесщеточный двигатель с защитой от попадания влаги и пыли XPT. Работает от двух литий-ионных батарей напряжением 18 В. Возможен выбор скорости воздушного потока.

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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Воздуходувки
Описание
Воздуходувка Makita DUB362Z предназначена для сдувания мусора и листвы. Имеет бесщеточный двигатель с защитой от попадания влаги и пыли XPT. Работает от двух литий-ионных батарей напряжением 18 В. Возможен выбор скорости воздушного потока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка Makita DUB362Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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