Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный
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Характеристики
Описание товара Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный
Воздуходувка Makita — это компактный и легкий инструмент, который станет незаменимым помощником для уборки сада, двора или строительной площадки. С весом всего 1,6 кг и высотой 15,8 см, данная модель удобна в использовании и транспортировке. Она питается от современного и надежного литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В, что обеспечивает длительное время работы и свободу от проводов. Эта воздуходувка не предназначена для измельчения, но ее производительности достаточно для эффективной работы: максимальный объем воздухопотока составляет 192 м?/ч, а максимальная скорость воздуха достигает 98 м/с. Благодаря щеточному типу двигателя, устройство демонстрирует надежность и длительный срок службы. Сделанная в Китае, воздуходувка Makita характеризуется качеством и надежностью, присущими бренду. Ее ручной способ транспортировки и эргономичный дизайн делают использование максимально комфортным. Эта воздуходувка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в одном флаконе.
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Теги товара: аккумуляторные
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Теги товара: аккумуляторные
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