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Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z

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Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z - фото 1
Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z - фото 2
Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z - фото 3
Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувки
  • Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z - фото 1
  • Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z - фото 2
  • Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z - фото 3
  • Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475266
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Воздуходувки
Размеры в упаковке, см
40х24х21
Вес, кг.
3.1

Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z

Аккумуляторная воздуходувка Makita DUB184Z поможет убрать опавшую листву, скошенную траву, пыль и мусор при помощи мощного потока воздуха. Работает от литий-ионного аккумулятора 18 В.

Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная Makita DUB184Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Воздуходувки
Описание
Аккумуляторная воздуходувка Makita DUB184Z поможет убрать опавшую листву, скошенную траву, пыль и мусор при помощи мощного потока воздуха. Работает от литий-ионного аккумулятора 18 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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