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Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400)

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Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 1
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 2
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 3
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 4
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 5
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 6
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 7
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 8
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 9
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 10
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 11
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 12
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 13
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 14
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 15
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 16
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
бесщеточный
Max скорость воздуха
70
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 1
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 2
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 3
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 4
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 5
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 6
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 7
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 8
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 9
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 10
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 11
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 12
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 13
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 14
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 15
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 16
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730064
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
бесщеточный
Max скорость воздуха
70
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
130
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х26х13
Вес, кг.
4.3

Описание товара Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400)

Мощная аккумуляторная воздуходувка с телескопической штангой легко справляется с уборкой больших участков от листьев и мусора. Надежный, высокопроизводительный и экономичный BRUSHLESS двигатель с внешним ротором, мощная турбина и высокоскоростной TURBO-режим помогают эффективной и быстрой работе. Регулировка угла обдува, длины штанги и наклона рукоятки позволяет пользователю адаптировать воздуходувку под конкретные задачи и условия работы, обеспечивая комфорт и эффективность при использовании.



Теги товара: аккумуляторные

Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
бесщеточный
Max скорость воздуха
70
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
130
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная аккумуляторная воздуходувка с телескопической штангой легко справляется с уборкой больших участков от листьев и мусора. Надежный, высокопроизводительный и экономичный BRUSHLESS двигатель с внешним ротором, мощная турбина и высокоскоростной TURBO-режим помогают эффективной и быстрой работе. Регулировка угла обдува, длины штанги и наклона рукоятки позволяет пользователю адаптировать воздуходувку под конкретные задачи и условия работы, обеспечивая комфорт и эффективность при использовании.


Теги товара: аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-1400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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