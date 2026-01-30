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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21-Li купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21-Li

14 Отзывы
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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21-Li
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
4 200 руб.  6 690 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602886
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21-Li
4 200 руб. -37%
6 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х17
Вес, кг.
1.7

Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21-Li

Аккумуляторная воздуходувка BORT BSS-21-Li 93413397 - компактная и удобная техника для очистки рабочей поверхности от мусора, строительных опилок. Благодаря направленному потоку воздуха, этот агрегат легко выдувает загрязнения и мусор. В комплектацию воздуходувки входят мешок для сбора мусора и насадка. Мешок предназначен для многоразового использования. Простота сборки и эксплуатации - не требуется специальных навыков и умений Компактный размер и небольшой вес - комфортная работа Экономия времени и сил на уборку Два режима работы - эффективность. Комплектация Аккумуляторная воздуходувка, Насадка - 1 шт., Мешок для сбора мусора - 1 шт., Зарядное устройство - 1 шт., Аккумуляторная батарея - 1 шт., Инструкция, Упаковка



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21-Li

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Насадка не плотно держится, снег не может сдуть, для бытовых нужд пойдет
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мощная, удобная чтоб чистить машину в период зимы, напор воздуха хороший
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Светлана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Как воздуходувка работает хорошо. Но, не понятно назначение мешка пылесборника.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
мощная. брал снег сдувать с машины, вполне хватает
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Воздуходувка огонь. Долго думал и изучал варианты - в итоге не прогадал. Пластик крепкий (не одноразовый), изделие сделано очень аккуратно. Свою функцию выполняет - дует огонь. Все согласно комплектации и инструкция на русско языке...хотя в ней особо ничего и нет. Пришла с заряженным аккумулятором - сразу проверил (спасибо продавцу). Трубка -наконечник из материала средней плотности(не жесткая и не мягкая). Из минусов - доставка просто в коробке: мне повезло у меня все пришло целым и даже коробка. По итогу - рекомендую и изделие и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось. Мощность хорошая, листву выдувает прям на отлично. Плавная регулировка мощности, что немаловажно. Заряда аккумулятора надолго хватает. Осталось попробовать на снеге.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, но аккумулятор не очень, заказали на нее аккумулятор помощнее
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Слабенькая воздуходувка, но системные блоки компьютеров продувать от пыли - самое то.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло вовремя акуратно упаковано, комплектация как заявленно аккумулятор заряжен , упаковку вскрыл сам на пункте выдачи .
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Марат С.

Достоинства:


Комментарий:
Использую при чистке двигателя и сдувать снег с машины, единственное надо купить более мощный аккамулятор
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Геннадий

Достоинства:


Комментарий:
отлично для дома. мусор с плитки сдувать одно удовольствие!
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Марина А.

Достоинства:


Комментарий:
Сама воздуходувка вроде бы хорошая,но очень слабый аккумулятор. Заряжается около 3 часов,а работает не более 5 минут. Надо докупать второй
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2023
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке, вещь класс да ещё и не дорого
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2023
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Для обдува рамок с пчелками подойдет, напор воздуха сильный.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная воздуходувка BORT BSS-21-Li 93413397 - компактная и удобная техника для очистки рабочей поверхности от мусора, строительных опилок. Благодаря направленному потоку воздуха, этот агрегат легко выдувает загрязнения и мусор. В комплектацию воздуходувки входят мешок для сбора мусора и насадка. Мешок предназначен для многоразового использования. Простота сборки и эксплуатации - не требуется специальных навыков и умений Компактный размер и небольшой вес - комфортная работа Экономия времени и сил на уборку Два режима работы - эффективность. Комплектация Аккумуляторная воздуходувка, Насадка - 1 шт., Мешок для сбора мусора - 1 шт., Зарядное устройство - 1 шт., Аккумуляторная батарея - 1 шт., Инструкция, Упаковка


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Насадка не плотно держится, снег не может сдуть, для бытовых нужд пойдет
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мощная, удобная чтоб чистить машину в период зимы, напор воздуха хороший
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Светлана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Как воздуходувка работает хорошо. Но, не понятно назначение мешка пылесборника.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
мощная. брал снег сдувать с машины, вполне хватает
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Воздуходувка огонь. Долго думал и изучал варианты - в итоге не прогадал. Пластик крепкий (не одноразовый), изделие сделано очень аккуратно. Свою функцию выполняет - дует огонь. Все согласно комплектации и инструкция на русско языке...хотя в ней особо ничего и нет. Пришла с заряженным аккумулятором - сразу проверил (спасибо продавцу). Трубка -наконечник из материала средней плотности(не жесткая и не мягкая). Из минусов - доставка просто в коробке: мне повезло у меня все пришло целым и даже коробка. По итогу - рекомендую и изделие и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось. Мощность хорошая, листву выдувает прям на отлично. Плавная регулировка мощности, что немаловажно. Заряда аккумулятора надолго хватает. Осталось попробовать на снеге.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, но аккумулятор не очень, заказали на нее аккумулятор помощнее
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Слабенькая воздуходувка, но системные блоки компьютеров продувать от пыли - самое то.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло вовремя акуратно упаковано, комплектация как заявленно аккумулятор заряжен , упаковку вскрыл сам на пункте выдачи .
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Марат С.

Достоинства:


Комментарий:
Использую при чистке двигателя и сдувать снег с машины, единственное надо купить более мощный аккамулятор
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Геннадий

Достоинства:


Комментарий:
отлично для дома. мусор с плитки сдувать одно удовольствие!
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Марина А.

Достоинства:


Комментарий:
Сама воздуходувка вроде бы хорошая,но очень слабый аккумулятор. Заряжается около 3 часов,а работает не более 5 минут. Надо докупать второй
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2023
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке, вещь класс да ещё и не дорого
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2023
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Для обдува рамок с пчелками подойдет, напор воздуха сильный.


Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21-Li - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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