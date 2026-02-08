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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ)

22 Отзывы
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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 7
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 8
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 9
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Max объем воздуха, м?/ч
1400
Тип аккумулятора
нет
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 6
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 7
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 8
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 9
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ)
6 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Max объем воздуха, м?/ч
1400
Мощность электрического двигателя
1050
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Ширина, см
83
Высота, см
25.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х26х12
Вес, кг.
2

Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ)

Аккумуляторная воздуходувка BORT BSS-40Li SuperJet — это мощный и универсальный инструмент, созданный для упрощения различных задач по очистке и поддержанию порядка на приусадебных участках, в садах и на строительных площадках. Благодаря своим выдающимся характеристикам, это устройство станет вашим незаменимым помощником в борьбе с листьями, мусором и пылью. Максимальная производительность: 1400 м?/ч. Воздуходувка способна обрабатывать большие объемы воздуха, позволяя эффективно справляться с любыми задачами на открытом пространстве, будь то очистка дорожек, газонов или дворов. Ламинарный поток создается аэродинамически продуманной конструкцией сопла и решеток. Воздушный поток: 0 до 62,5 м/с. Регулируемый воздушный поток позволяет настроить воздуходувку в зависимости от типа выполняемой работы — от деликатного обдува до мощного очищающего ветра скоростью 225 км/ч. Напряжение аккумуляторной батареи: 18 В. Оптимальное напряжение для обеспечения надежной работы и высокой производительности. Воздуходувка работает от 2-х 18-ти вольтовых аккумуляторов. Конструкция крепления аккумуляторов позволяет использовать батареи практически любой емкости. Уровень заряда каждой батареи легко контролировать на LED панели. Двигатель: Бесщеточный двигатель. Бесщеточные двигатели отличаются высокой эффективностью и надежностью, благодаря чему инструменты работают дольше и требуют меньшего обслуживания.



Теги товара: аккумуляторные

Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ)

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Бортанул меня этот Борт. Поработал 5-6 раз и в самый нужный момент выплюнул крыльчатку. Кто покупает, не поленитесь разобрать и подтянуть гайку крыльчатки, потому как если она слетит то и сама разрушится и вокруг понаделает. В инете такую не нашел.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная воздуходувка. Нуждается в мощных аккумуляторах, так как на 4-м режиме при -6С на двух Deko 20v 4Ah проработала минут 10. Снег с машины сдул успешно. P.S. Аккумы просели на одно деление, когда аппарат отключился. После зарядки выяснилось, что дело не в них, воздуходувка просто перестала включаться.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает время покажет, батареи жрет как полноценная болгарка
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор, покупали на подарок. Мощный, аккумулятор подошёл от уже имеющегося шуруповёрта.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид - довольно брутальная вещь. по сути моторчик с вентилятором и пульт к нему. Для обдува дорожки от листьев в саду пойдёт. В руке сидит удобно при использовании, не тяжёлый. Надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Алина Э.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат понравился. Советую. Единственный недостаток — это аккумуляторность. Время работы очень маленькое. Нужно либо закупить много дополнительных батарей, либо постоянно ждать, пока зарядится. Аккумы тоже Bortовские купил. Для работы нужно два одновременно.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Воздуходувка классная,но пришлось получиться с покупкой аккумуляторов,это проблема,макита касается,а остальные дешёвые хватает не на долго,макита же обошлась в 35 тр,с зарядкой,но на ней хоть работает не пять минут,вывела подъезд к дому и ещё остался заряд,так что покупкой довольна!!
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Геннадий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром очень доволен. Аккумуляторы были. Поэтому проверил сразу. Два аккумулятора пристёгиваются по бокам. Включил турбо. ВПЕЧАТЛЯЕТ. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Федор Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пушка дует крута на турбо но и акб садит быстро на 9 ампер
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Владислав П.

Достоинства:


Комментарий:
Дуйка огонь. Мощности достаточно. Большой плюс куча регулировок. Однозначно рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
воздуходувка превысила ожидание! три минуты и двор чистый! супер. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пойдет . Теперь приборка вокруг дома проходит минут за 10. Все сосновые шишки сметаются в сторону и там кучкой утилизируются.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Дует на турбо режиме хорошо, в общем понравилась, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Ярослав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Надо бы погонять по дольше, что бы понять качество. Так, рабочая ветродуйка.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, дует довольно не плохо жаль , что несчем сравнить , один минус нет аккумуляторов в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Собрана воздуходувка хорошо и дует прекрасно. Режим турбо работает ограниченное время, около 20 секунд.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
воздуходувка огонь подходят аккумуляторы макита 18в
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Азамат Г.

Достоинства:


Комментарий:
Свои функции выполняет, подходит аккумулятор типа Макита. качество пластика не прям, но за цену такую хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Воздуходувка мощная, подходит для уборки больших территорий особенно с мощными АКБ, от макита подходит идеально, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление на отлично!!! жаль АКБ в комплекте нет ( .
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
аппарат хороший, есть макитовский набор батареи подходят
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Реально самолёт. очень мощная. Песок и камушки разгоняет отлично. В турбо режиме может двигать камни.. Относительно лёгкая. удобная. Шумная но это естественно.



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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Max объем воздуха, м?/ч
1400
Мощность электрического двигателя
1050
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Ширина, см
83
Высота, см
25.5
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная воздуходувка BORT BSS-40Li SuperJet — это мощный и универсальный инструмент, созданный для упрощения различных задач по очистке и поддержанию порядка на приусадебных участках, в садах и на строительных площадках. Благодаря своим выдающимся характеристикам, это устройство станет вашим незаменимым помощником в борьбе с листьями, мусором и пылью. Максимальная производительность: 1400 м?/ч. Воздуходувка способна обрабатывать большие объемы воздуха, позволяя эффективно справляться с любыми задачами на открытом пространстве, будь то очистка дорожек, газонов или дворов. Ламинарный поток создается аэродинамически продуманной конструкцией сопла и решеток. Воздушный поток: 0 до 62,5 м/с. Регулируемый воздушный поток позволяет настроить воздуходувку в зависимости от типа выполняемой работы — от деликатного обдува до мощного очищающего ветра скоростью 225 км/ч. Напряжение аккумуляторной батареи: 18 В. Оптимальное напряжение для обеспечения надежной работы и высокой производительности. Воздуходувка работает от 2-х 18-ти вольтовых аккумуляторов. Конструкция крепления аккумуляторов позволяет использовать батареи практически любой емкости. Уровень заряда каждой батареи легко контролировать на LED панели. Двигатель: Бесщеточный двигатель. Бесщеточные двигатели отличаются высокой эффективностью и надежностью, благодаря чему инструменты работают дольше и требуют меньшего обслуживания.


Теги товара: аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Бортанул меня этот Борт. Поработал 5-6 раз и в самый нужный момент выплюнул крыльчатку. Кто покупает, не поленитесь разобрать и подтянуть гайку крыльчатки, потому как если она слетит то и сама разрушится и вокруг понаделает. В инете такую не нашел.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная воздуходувка. Нуждается в мощных аккумуляторах, так как на 4-м режиме при -6С на двух Deko 20v 4Ah проработала минут 10. Снег с машины сдул успешно. P.S. Аккумы просели на одно деление, когда аппарат отключился. После зарядки выяснилось, что дело не в них, воздуходувка просто перестала включаться.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает время покажет, батареи жрет как полноценная болгарка
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор, покупали на подарок. Мощный, аккумулятор подошёл от уже имеющегося шуруповёрта.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид - довольно брутальная вещь. по сути моторчик с вентилятором и пульт к нему. Для обдува дорожки от листьев в саду пойдёт. В руке сидит удобно при использовании, не тяжёлый. Надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Алина Э.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат понравился. Советую. Единственный недостаток — это аккумуляторность. Время работы очень маленькое. Нужно либо закупить много дополнительных батарей, либо постоянно ждать, пока зарядится. Аккумы тоже Bortовские купил. Для работы нужно два одновременно.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Воздуходувка классная,но пришлось получиться с покупкой аккумуляторов,это проблема,макита касается,а остальные дешёвые хватает не на долго,макита же обошлась в 35 тр,с зарядкой,но на ней хоть работает не пять минут,вывела подъезд к дому и ещё остался заряд,так что покупкой довольна!!
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Геннадий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром очень доволен. Аккумуляторы были. Поэтому проверил сразу. Два аккумулятора пристёгиваются по бокам. Включил турбо. ВПЕЧАТЛЯЕТ. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Федор Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пушка дует крута на турбо но и акб садит быстро на 9 ампер
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Владислав П.

Достоинства:


Комментарий:
Дуйка огонь. Мощности достаточно. Большой плюс куча регулировок. Однозначно рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
воздуходувка превысила ожидание! три минуты и двор чистый! супер. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пойдет . Теперь приборка вокруг дома проходит минут за 10. Все сосновые шишки сметаются в сторону и там кучкой утилизируются.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Дует на турбо режиме хорошо, в общем понравилась, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Ярослав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Надо бы погонять по дольше, что бы понять качество. Так, рабочая ветродуйка.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, дует довольно не плохо жаль , что несчем сравнить , один минус нет аккумуляторов в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Собрана воздуходувка хорошо и дует прекрасно. Режим турбо работает ограниченное время, около 20 секунд.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
воздуходувка огонь подходят аккумуляторы макита 18в
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Азамат Г.

Достоинства:


Комментарий:
Свои функции выполняет, подходит аккумулятор типа Макита. качество пластика не прям, но за цену такую хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Воздуходувка мощная, подходит для уборки больших территорий особенно с мощными АКБ, от макита подходит идеально, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление на отлично!!! жаль АКБ в комплекте нет ( .
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
аппарат хороший, есть макитовский набор батареи подходят
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Реально самолёт. очень мощная. Песок и камушки разгоняет отлично. В турбо режиме может двигать камни.. Относительно лёгкая. удобная. Шумная но это естественно.


Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ) – стоимость товара 6220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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