Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ)
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Характеристики
Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ)
Аккумуляторная воздуходувка BORT BSS-40Li SuperJet — это мощный и универсальный инструмент, созданный для упрощения различных задач по очистке и поддержанию порядка на приусадебных участках, в садах и на строительных площадках. Благодаря своим выдающимся характеристикам, это устройство станет вашим незаменимым помощником в борьбе с листьями, мусором и пылью. Максимальная производительность: 1400 м?/ч. Воздуходувка способна обрабатывать большие объемы воздуха, позволяя эффективно справляться с любыми задачами на открытом пространстве, будь то очистка дорожек, газонов или дворов. Ламинарный поток создается аэродинамически продуманной конструкцией сопла и решеток. Воздушный поток: 0 до 62,5 м/с. Регулируемый воздушный поток позволяет настроить воздуходувку в зависимости от типа выполняемой работы — от деликатного обдува до мощного очищающего ветра скоростью 225 км/ч. Напряжение аккумуляторной батареи: 18 В. Оптимальное напряжение для обеспечения надежной работы и высокой производительности. Воздуходувка работает от 2-х 18-ти вольтовых аккумуляторов. Конструкция крепления аккумуляторов позволяет использовать батареи практически любой емкости. Уровень заряда каждой батареи легко контролировать на LED панели. Двигатель: Бесщеточный двигатель. Бесщеточные двигатели отличаются высокой эффективностью и надежностью, благодаря чему инструменты работают дольше и требуют меньшего обслуживания.
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Теги товара: аккумуляторные
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, мини
Теги товара: аккумуляторные
Достоинства:
Комментарий:
Бортанул меня этот Борт. Поработал 5-6 раз и в самый нужный момент выплюнул крыльчатку. Кто покупает, не поленитесь разобрать и подтянуть гайку крыльчатки, потому как если она слетит то и сама разрушится и вокруг понаделает. В инете такую не нашел.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная воздуходувка. Нуждается в мощных аккумуляторах, так как на 4-м режиме при -6С на двух Deko 20v 4Ah проработала минут 10. Снег с машины сдул успешно. P.S. Аккумы просели на одно деление, когда аппарат отключился. После зарядки выяснилось, что дело не в них, воздуходувка просто перестала включаться.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает время покажет, батареи жрет как полноценная болгарка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор, покупали на подарок. Мощный, аккумулятор подошёл от уже имеющегося шуруповёрта.
Достоинства:
Комментарий:
На вид - довольно брутальная вещь. по сути моторчик с вентилятором и пульт к нему. Для обдува дорожки от листьев в саду пойдёт. В руке сидит удобно при использовании, не тяжёлый. Надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат понравился. Советую. Единственный недостаток — это аккумуляторность. Время работы очень маленькое. Нужно либо закупить много дополнительных батарей, либо постоянно ждать, пока зарядится. Аккумы тоже Bortовские купил. Для работы нужно два одновременно.
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка классная,но пришлось получиться с покупкой аккумуляторов,это проблема,макита касается,а остальные дешёвые хватает не на долго,макита же обошлась в 35 тр,с зарядкой,но на ней хоть работает не пять минут,вывела подъезд к дому и ещё остался заряд,так что покупкой довольна!!
Достоинства:
Комментарий:
Товаром очень доволен. Аккумуляторы были. Поэтому проверил сразу. Два аккумулятора пристёгиваются по бокам. Включил турбо. ВПЕЧАТЛЯЕТ. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пушка дует крута на турбо но и акб садит быстро на 9 ампер
Достоинства:
Комментарий:
Дуйка огонь. Мощности достаточно. Большой плюс куча регулировок. Однозначно рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
воздуходувка превысила ожидание! три минуты и двор чистый! супер. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Пойдет . Теперь приборка вокруг дома проходит минут за 10. Все сосновые шишки сметаются в сторону и там кучкой утилизируются.
Достоинства:
Комментарий:
Дует на турбо режиме хорошо, в общем понравилась, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Надо бы погонять по дольше, что бы понять качество. Так, рабочая ветродуйка.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, дует довольно не плохо жаль , что несчем сравнить , один минус нет аккумуляторов в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Собрана воздуходувка хорошо и дует прекрасно. Режим турбо работает ограниченное время, около 20 секунд.
Достоинства:
Комментарий:
воздуходувка огонь подходят аккумуляторы макита 18в
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет, подходит аккумулятор типа Макита. качество пластика не прям, но за цену такую хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка мощная, подходит для уборки больших территорий особенно с мощными АКБ, от макита подходит идеально, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление на отлично!!! жаль АКБ в комплекте нет ( .
Достоинства:
Комментарий:
аппарат хороший, есть макитовский набор батареи подходят
Достоинства:
Комментарий:
Реально самолёт. очень мощная. Песок и камушки разгоняет отлично. В турбо режиме может двигать камни.. Относительно лёгкая. удобная. Шумная но это естественно.
Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-40Li SuperJet (без АКБ и ЗУ)
Достоинства:
Комментарий:
Бортанул меня этот Борт. Поработал 5-6 раз и в самый нужный момент выплюнул крыльчатку. Кто покупает, не поленитесь разобрать и подтянуть гайку крыльчатки, потому как если она слетит то и сама разрушится и вокруг понаделает. В инете такую не нашел.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная воздуходувка. Нуждается в мощных аккумуляторах, так как на 4-м режиме при -6С на двух Deko 20v 4Ah проработала минут 10. Снег с машины сдул успешно. P.S. Аккумы просели на одно деление, когда аппарат отключился. После зарядки выяснилось, что дело не в них, воздуходувка просто перестала включаться.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает время покажет, батареи жрет как полноценная болгарка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор, покупали на подарок. Мощный, аккумулятор подошёл от уже имеющегося шуруповёрта.
Достоинства:
Комментарий:
На вид - довольно брутальная вещь. по сути моторчик с вентилятором и пульт к нему. Для обдува дорожки от листьев в саду пойдёт. В руке сидит удобно при использовании, не тяжёлый. Надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат понравился. Советую. Единственный недостаток — это аккумуляторность. Время работы очень маленькое. Нужно либо закупить много дополнительных батарей, либо постоянно ждать, пока зарядится. Аккумы тоже Bortовские купил. Для работы нужно два одновременно.
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка классная,но пришлось получиться с покупкой аккумуляторов,это проблема,макита касается,а остальные дешёвые хватает не на долго,макита же обошлась в 35 тр,с зарядкой,но на ней хоть работает не пять минут,вывела подъезд к дому и ещё остался заряд,так что покупкой довольна!!
Достоинства:
Комментарий:
Товаром очень доволен. Аккумуляторы были. Поэтому проверил сразу. Два аккумулятора пристёгиваются по бокам. Включил турбо. ВПЕЧАТЛЯЕТ. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пушка дует крута на турбо но и акб садит быстро на 9 ампер
Достоинства:
Комментарий:
Дуйка огонь. Мощности достаточно. Большой плюс куча регулировок. Однозначно рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
воздуходувка превысила ожидание! три минуты и двор чистый! супер. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Пойдет . Теперь приборка вокруг дома проходит минут за 10. Все сосновые шишки сметаются в сторону и там кучкой утилизируются.
Достоинства:
Комментарий:
Дует на турбо режиме хорошо, в общем понравилась, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Надо бы погонять по дольше, что бы понять качество. Так, рабочая ветродуйка.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, дует довольно не плохо жаль , что несчем сравнить , один минус нет аккумуляторов в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Собрана воздуходувка хорошо и дует прекрасно. Режим турбо работает ограниченное время, около 20 секунд.
Достоинства:
Комментарий:
воздуходувка огонь подходят аккумуляторы макита 18в
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет, подходит аккумулятор типа Макита. качество пластика не прям, но за цену такую хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка мощная, подходит для уборки больших территорий особенно с мощными АКБ, от макита подходит идеально, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление на отлично!!! жаль АКБ в комплекте нет ( .
Достоинства:
Комментарий:
аппарат хороший, есть макитовский набор батареи подходят
Достоинства:
Комментарий:
Реально самолёт. очень мощная. Песок и камушки разгоняет отлично. В турбо режиме может двигать камни.. Относительно лёгкая. удобная. Шумная но это естественно.