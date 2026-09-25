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Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A

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Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 1
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Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 3
Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 4
Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 5
Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 6
Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 7
Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 8
Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 9
Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Max объем воздуха, м?/ч
180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
  • Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 1
  • Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 2
  • Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 3
  • Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 4
  • Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 5
  • Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 6
  • Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 7
  • Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 8
  • Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 9
  • Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743079
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Характеристики

Бренд
P.I.T.
Max объем воздуха, м?/ч
180
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
0
Ширина, см
48
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х19х17
Вес, кг.
1.64

Описание товара Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A

Аккумуляторная воздуходувка PBO20H-450А входит в семейство инструментов единой аккумуляторной системы OnePower20V. К инструменту подходят все аккумуляторы и зарядные устройства системы OnePower20V. Воздуходувка PBO20H-450A - мобильный и эффективный инструмент для уборки рабочего пространства. Её можно использовать для сдува стужки или опилок с верстака или инструмента (например пильного или строгального станка). Также может применяться для сдува мусора и листвы с дорожек и площадок на садовых участках, а зимой для сдува свежевыпавшего сухого снега.



Теги товара: аккумуляторные

Отзывы о товаре Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Max объем воздуха, м?/ч
180
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
0
Ширина, см
48
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная воздуходувка PBO20H-450А входит в семейство инструментов единой аккумуляторной системы OnePower20V. К инструменту подходят все аккумуляторы и зарядные устройства системы OnePower20V. Воздуходувка PBO20H-450A - мобильный и эффективный инструмент для уборки рабочего пространства. Её можно использовать для сдува стужки или опилок с верстака или инструмента (например пильного или строгального станка). Также может применяться для сдува мусора и листвы с дорожек и площадок на садовых участках, а зимой для сдува свежевыпавшего сухого снега.


Теги товара: аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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