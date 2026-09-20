Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1)
Проводная гарнитура Razer Kraken V3 с охватывающими амбушюрами и подвижным микрофоном, располагающимся на чашке, обеспечит яркое погружение в мир видеоигр в процессе их прохождения. Модель со строгой черной расцветкой и фирменным зеленым логотипом на чашках предусматривает RGB-подсветку для создания динамических световых эффектов. Улучшенные излучатели в сочетании с технологией объемного звука гарантируют максимально детализированное звуковое сопровождение, в котором вы услышите каждый шорох. Наушники Razer Kraken V3 хороши и для воспроизведения музыки. Трехкомпонентная конструкция излучателей способствует воспроизведению насыщенных басов, сбалансированной середины и четких высоких частот, благодаря чему музыкальные композиции любого жанра будут звучать безупречно. Находиться в этих наушниках будет комфортно часами за счет мягкой подушки оголовья и амбушюрам из пеноматериала с эффектом памяти. Кардиоидный микрофон с шумоподавлением по бокам и сзади отлично улавливает речь для естественной передачи и четкости вашего голоса.
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