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Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) купить с доставкой в Москве
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Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1)

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Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 1
Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 2
Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 3
Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 4
Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 5
Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 6
Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 7
Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 8
Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 9
Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 1
  • Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 2
  • Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 3
  • Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 4
  • Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 5
  • Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 6
  • Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 7
  • Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 8
  • Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 9
  • Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561590
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, г.
800

Описание товара Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1)

Проводная гарнитура Razer Kraken V3 с охватывающими амбушюрами и подвижным микрофоном, располагающимся на чашке, обеспечит яркое погружение в мир видеоигр в процессе их прохождения. Модель со строгой черной расцветкой и фирменным зеленым логотипом на чашках предусматривает RGB-подсветку для создания динамических световых эффектов. Улучшенные излучатели в сочетании с технологией объемного звука гарантируют максимально детализированное звуковое сопровождение, в котором вы услышите каждый шорох. Наушники Razer Kraken V3 хороши и для воспроизведения музыки. Трехкомпонентная конструкция излучателей способствует воспроизведению насыщенных басов, сбалансированной середины и четких высоких частот, благодаря чему музыкальные композиции любого жанра будут звучать безупречно. Находиться в этих наушниках будет комфортно часами за счет мягкой подушки оголовья и амбушюрам из пеноматериала с эффектом памяти. Кардиоидный микрофон с шумоподавлением по бокам и сзади отлично улавливает речь для естественной передачи и четкости вашего голоса.

Отзывы о товаре Наушники Razer Kraken V3 (RZ04-03770200-R3M1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Описание
Проводная гарнитура Razer Kraken V3 с охватывающими амбушюрами и подвижным микрофоном, располагающимся на чашке, обеспечит яркое погружение в мир видеоигр в процессе их прохождения. Модель со строгой черной расцветкой и фирменным зеленым логотипом на чашках предусматривает RGB-подсветку для создания динамических световых эффектов. Улучшенные излучатели в сочетании с технологией объемного звука гарантируют максимально детализированное звуковое сопровождение, в котором вы услышите каждый шорох. Наушники Razer Kraken V3 хороши и для воспроизведения музыки. Трехкомпонентная конструкция излучателей способствует воспроизведению насыщенных басов, сбалансированной середины и четких высоких частот, благодаря чему музыкальные композиции любого жанра будут звучать безупречно. Находиться в этих наушниках будет комфортно часами за счет мягкой подушки оголовья и амбушюрам из пеноматериала с эффектом памяти. Кардиоидный микрофон с шумоподавлением по бокам и сзади отлично улавливает речь для естественной передачи и четкости вашего голоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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