Пылесос беспроводной Deerma VC55
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Deerma VC55
Пылесос вертикальный Deerma VC55 оснащается бесщеточным электродвигателем, который развивает силу всасывания до 13 000 Ра. Подходит для уборки гладких напольных покрытий, а также ковров с высоким ворсом. Уровень шума не превышает 78 дБ. Конструкция основной щетки предусматривает наличие двух роликов, которые вращаются в разные стороны, что повышает эффективность уборки на 50%. Каждый ролик работает от собственного мотора, благодаря которому он вращается со скоростью 1200 оборотов в минуту. Шарнирное соединение со штангой позволяет щетке вращаться на 360. Объем пылесборника составляет 300 мл. О необходимости его опорожнения сообщит светодиодный индикатор. Для включения/выключения устройства предусмотрена кнопка на корпусе. Система фильтрации представлена металлической сеткой, циклонным пылесборником и воздушным фильтром. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 20 минут работы в экономичном режиме или до 10 минут в формате повышенной мощности. Зарядка осуществляется через кабель USB Type-C в течение 5-11 часов.
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