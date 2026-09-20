Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7402
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 560106
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7402
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L1
32
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.8
Частота процессора в режиме Turbo
3.35
Свободный множитель
Да
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
230
Описание товара Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046)
Гибкость. Производительность. Безопасность. Поддерживая работу приложений центров обработки данных, система на кристалле AMD EPYC, изначально разработанная для облачных вычислений, имеет более высокую пропускную способность памяти, большее количество линков ввода/вывода, а также большую емкость памяти по сравнению с решениями конкурента. Независимо от того, развертываете ли вы только аппаратную, или же виртуализированную или облачную среду, процессоры AMD EPYC гарантируют создание быстрой, адаптивной и более безопасной IT-инфраструктуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 460 руб.9615 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
-
В наличииЦена 39 950 руб.9988 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
-
В наличииЦена 42 020 руб.10505 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM807150482070...
-
В наличииЦена 42 850 руб. 53 990 руб.10713 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
-
В наличииЦена 43 840 руб.10960 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277
-
В наличииЦена 45 370 руб.11343 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973
-
В наличииЦена 46 230 руб. 57 110 руб.11558 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
-
В наличииЦена 46 990 руб.11748 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368
-
В наличииЦена 50 440 руб.12610 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
-
В наличииЦена 57 200 руб.14300 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OE...
-
В наличииЦена 59 310 руб.14828 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
-
В наличииЦена 59 310 руб.14828 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 7663 (100-000000318)
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7402
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L1
32
Объем кэша L3
128
Развернуть
Тактовая частота
2.8
Частота процессора в режиме Turbo
3.35
Свободный множитель
Да
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Гибкость. Производительность. Безопасность. Поддерживая работу приложений центров обработки данных, система на кристалле AMD EPYC, изначально разработанная для облачных вычислений, имеет более высокую пропускную способность памяти, большее количество линков ввода/вывода, а также большую емкость памяти по сравнению с решениями конкурента. Независимо от того, развертываете ли вы только аппаратную, или же виртуализированную или облачную среду, процессоры AMD EPYC гарантируют создание быстрой, адаптивной и более безопасной IT-инфраструктуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046)