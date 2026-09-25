Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277
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Характеристики
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9950X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 790 руб.
В наличии
Код товара: 732751
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43 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9950X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L3
64
Базовая тактовая частота, ГГц
4.3
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х2
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277
AMD Ryzen 9 9950X - это 16-ядерный процессор для ПК, который входит в линейку Ryzen 9 и использует архитектуру Zen 5 (Granite Ridge) с разъемом AM5. Благодаря технологии одновременной многопоточности AMD (SMT) количество ядер фактически увеличивается вдвое - до 32 потоков. Ryzen 9 9950X имеет 64 МБ кэш-памяти L3 и по умолчанию работает на частоте 4,3 ГГц, но может повышаться до 5,7 ГГц в зависимости от рабочей нагрузки. Для связи с другими компонентами системы Ryzen 9 9950X использует PCI-Express Gen 5. Также процессор оснащен интегрированной графикой Radeon Graphics.
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Бренд
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9950X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L3
64
Базовая тактовая частота, ГГц
4.3
Развернуть
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
AMD Ryzen 9 9950X - это 16-ядерный процессор для ПК, который входит в линейку Ryzen 9 и использует архитектуру Zen 5 (Granite Ridge) с разъемом AM5. Благодаря технологии одновременной многопоточности AMD (SMT) количество ядер фактически увеличивается вдвое - до 32 потоков. Ryzen 9 9950X имеет 64 МБ кэш-памяти L3 и по умолчанию работает на частоте 4,3 ГГц, но может повышаться до 5,7 ГГц в зависимости от рабочей нагрузки. Для связи с другими компонентами системы Ryzen 9 9950X использует PCI-Express Gen 5. Также процессор оснащен интегрированной графикой Radeon Graphics.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD игровые, Игровые, AM5, 16 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD игровые, Игровые, AM5, 16 ядерные, С встроенной графикой
Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277 - по цене 43790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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