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Характеристики
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7763
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
155 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633075
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Описание товара Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312)
Процессор в OEM исполнении с 64 ядрами, Socket SP3, который построен на 7 нм техпроцессе (благодаря чему на кристалле удается разместить большее количество транзисторов), станет сердцем вашего компьютера и успешно справится с поставленными перед ним задачами. Его ядро на тактовой частоте 3500 МГц с Turbo Boost использует кэш: L2 - 32 Мб, L3 - 256 Мб, что позволяет обрабатывать инструкции и технологии: AMD/EM64T, SSE2, SSE3, SSE4, Virtualization Technology, а также быстрее работать с данными и производить вычисления. При своей работе он выделяет в среднем 280 Вт. Производитель предоставляет на него 1 год гарантии.
Процессор в OEM исполнении с 64 ядрами, Socket SP3, который построен на 7 нм техпроцессе (благодаря чему на кристалле удается разместить большее количество транзисторов), станет сердцем вашего компьютера и успешно справится с поставленными перед ним задачами. Его ядро на тактовой частоте 3500 МГц с Turbo Boost использует кэш: L2 - 32 Мб, L3 - 256 Мб, что позволяет обрабатывать инструкции и технологии: AMD/EM64T, SSE2, SSE3, SSE4, Virtualization Technology, а также быстрее работать с данными и производить вычисления. При своей работе он выделяет в среднем 280 Вт. Производитель предоставляет на него 1 год гарантии.
Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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