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Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312)

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Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312) - фото 1
Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312) - фото 2
Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7763
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
64
Количество потоков
128
  • Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312) - фото 1
  • Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312) - фото 2
  • Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
155 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633075
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7763
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L1
96
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.45
Частота процессора в режиме Turbo
3.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
30

Описание товара Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312)

Процессор в OEM исполнении с 64 ядрами, Socket SP3, который построен на 7 нм техпроцессе (благодаря чему на кристалле удается разместить большее количество транзисторов), станет сердцем вашего компьютера и успешно справится с поставленными перед ним задачами. Его ядро на тактовой частоте 3500 МГц с Turbo Boost использует кэш: L2 - 32 Мб, L3 - 256 Мб, что позволяет обрабатывать инструкции и технологии: AMD/EM64T, SSE2, SSE3, SSE4, Virtualization Technology, а также быстрее работать с данными и производить вычисления. При своей работе он выделяет в среднем 280 Вт. Производитель предоставляет на него 1 год гарантии.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 7763 OEM (100-000000312)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7763
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L1
96
Объем кэша L2
32
Развернуть
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.45
Частота процессора в режиме Turbo
3.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор в OEM исполнении с 64 ядрами, Socket SP3, который построен на 7 нм техпроцессе (благодаря чему на кристалле удается разместить большее количество транзисторов), станет сердцем вашего компьютера и успешно справится с поставленными перед ним задачами. Его ядро на тактовой частоте 3500 МГц с Turbo Boost использует кэш: L2 - 32 Мб, L3 - 256 Мб, что позволяет обрабатывать инструкции и технологии: AMD/EM64T, SSE2, SSE3, SSE4, Virtualization Technology, а также быстрее работать с данными и производить вычисления. При своей работе он выделяет в среднем 280 Вт. Производитель предоставляет на него 1 год гарантии.
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Отзывы


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