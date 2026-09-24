Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
Процессор Intel Core Ultra 9 285K оснащается разъемом подключения LGA 1851, за счет которого осуществляется его установка на сокет материнской платы сборки. Компонент с 24 ядрами подходит для игрового системного блока и демонстрирует стандартную частоту 3.7 ГГц. Функция разгона дает возможность увеличить тактовую частоту до величины 5.7 ГГц. В одной сборке с этим ЦПУ вы сможете использовать планки памяти стандарта DDR5. Совместимая память емкостью до 192 ГБ может работать с частотой до 6400 МГц. Благодаря наличию графического встроенного ядра Intel Graphics процессор Intel Core Ultra 9 285K допускает использование в системном блоке без дискретной видеокарты. Частота встроенной графики – 2000 МГц. Компонент нуждается в установке системы охлаждения с возможностью рассеивания от 125 Вт тепловой энергии.
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