Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368
Мощный 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 Granite Ridge с поддержкой 24 потоков создан для максимальной производительности. Высокая частота в режиме Turbo — 5,5 ГГц — раскрывает потенциал даже в самых ресурсоёмких задачах, а базовая частота 4,4 ГГц обеспечивает быструю и стабильную работу. Поддержка до 192 Гб оперативной памяти DDR5 делает этот процессор отличным выбором для создателей контента, энтузиастов и профессионалов, работающих с тяжёлыми программами. Интегрированное графическое ядро AMD Radeon Graphics облегчает запуск повседневных приложений и мультимедиа, экономя бюджет на отдельную видеокарту. Современный техпроцесс 4 нм делает чип не только производительным, но и энергоэффективным. Внушительный объём кэша: 12 Мб L2 и целых 128 Мб L3 — настоящий запас для многозадачности и ускоренной обработки данных. Socket AM5 открывает возможности для новейших платформ. Формат поставки OEM — отличный вариант для сборщиков и тех, кто подбирает процессор для обновления текущего ПК.
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Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD игровые, Игровые, AM5, 12 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем
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