Top.Mail.Ru
Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - фото 1
Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - фото 2
Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - фото 3
Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - фото 4
Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
14900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
  • Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - фото 1
  • Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - фото 2
  • Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - фото 3
  • Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - фото 4
  • Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 450 руб. 
Начислим 840 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648811
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609)
52 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
14900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
2
Частота процессора в режиме Turbo
5.8
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609)

Процессор Intel Core i9-14900 OEM – оснащение для мощного игрового системного блока или высокопроизводительного универсального ПК для дома или офиса. Модель 14-го поколения базируется на архитектуре Raptor Lake и произведена по техпроцессу Intel 7. CPU устанавливается в сокет LGA 1700. Процессор имеет 24 ядра – 8 производительных и 16 энергоэффективных. Назначение последних – снижение энергопотребления при работе системы с невысокой нагрузкой. Базовая частота процессора Intel Core i9-14900 OEM равна 2 ГГц. Модель поддерживает до 32 потоков. Максимальная частота CPU в турборежиме составляет 5.8 ГГц. Значительный вычислительный потенциал устройства раскрывают 32-мегабайтный кэш L2 и 36-мегабайтный кэш L3. Кэш-память влияет на скорость выполнения любых операций. Особенность процессора – наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 770. Производительность GPU сопоставима с быстродействием игровой видеокарты массового сегмента и позволяет использовать большинство видеоигр на средних и максимальных настройках. Процессор совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
14900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Развернуть
Тактовая частота
2
Частота процессора в режиме Turbo
5.8
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Процессор Intel Core i9-14900 OEM – оснащение для мощного игрового системного блока или высокопроизводительного универсального ПК для дома или офиса. Модель 14-го поколения базируется на архитектуре Raptor Lake и произведена по техпроцессу Intel 7. CPU устанавливается в сокет LGA 1700. Процессор имеет 24 ядра – 8 производительных и 16 энергоэффективных. Назначение последних – снижение энергопотребления при работе системы с невысокой нагрузкой. Базовая частота процессора Intel Core i9-14900 OEM равна 2 ГГц. Модель поддерживает до 32 потоков. Максимальная частота CPU в турборежиме составляет 5.8 ГГц. Значительный вычислительный потенциал устройства раскрывают 32-мегабайтный кэш L2 и 36-мегабайтный кэш L3. Кэш-память влияет на скорость выполнения любых операций. Особенность процессора – наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 770. Производительность GPU сопоставима с быстродействием игровой видеокарты массового сегмента и позволяет использовать большинство видеоигр на средних и максимальных настройках. Процессор совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609) - стоимость товара 52450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...