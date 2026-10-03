Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i9 14900 Soc-1700 OEM (CM8071504820609)
Процессор Intel Core i9-14900 OEM – оснащение для мощного игрового системного блока или высокопроизводительного универсального ПК для дома или офиса. Модель 14-го поколения базируется на архитектуре Raptor Lake и произведена по техпроцессу Intel 7. CPU устанавливается в сокет LGA 1700. Процессор имеет 24 ядра – 8 производительных и 16 энергоэффективных. Назначение последних – снижение энергопотребления при работе системы с невысокой нагрузкой. Базовая частота процессора Intel Core i9-14900 OEM равна 2 ГГц. Модель поддерживает до 32 потоков. Максимальная частота CPU в турборежиме составляет 5.8 ГГц. Значительный вычислительный потенциал устройства раскрывают 32-мегабайтный кэш L2 и 36-мегабайтный кэш L3. Кэш-память влияет на скорость выполнения любых операций. Особенность процессора – наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 770. Производительность GPU сопоставима с быстродействием игровой видеокарты массового сегмента и позволяет использовать большинство видеоигр на средних и максимальных настройках. Процессор совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5.
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