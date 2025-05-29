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Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)

33 Отзывы
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Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 1
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 2
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 3
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 4
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 5
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 6
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 7
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 1
  • Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 2
  • Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 3
  • Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 4
  • Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 5
  • Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 6
  • Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 7
  • Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557203
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)
3 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, кг.
1.94

Описание товара Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)

Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
коробка была помята а так нормально
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Данила М.

Достоинства:


Комментарий:
Ну тут без комментариев, все как по заводу.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
офигенный, четкий, новый, современный, удобный, качественный, и по цене удовлетворительный
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё великолепно. Собирали весь компуктер. всё замурчательно. я в восторге!)
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
работает, на вид качественно сделано, упаковано отлично (в огромный моток пупырки), это учитывая что сам блок находится в отдельной пупырке и коробке, посмотрим на сколько хватит, гарантия написано 3 года
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо охлаждает корпус , не взорвался
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
блок новый это видно пленка,запах новизны как только с завода
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Абдул Д.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохо,пока что стоит 6 месяцев без происшествий,советую!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Богдан Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Тавра приехал очень упакованный,не пострадал ,работает как надо я доволен
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Ryzen 5 5600x и rx 580 тянет, мне подошёл
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
за неделю не бомбанул уже спасибо.очень тихий кстати
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок питания, новенький, все достойно
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Геннадий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный БП, ничего не бито, провода не грызаные
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, тихий, провода длиннющие))
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания , тихий , проводов и разъемов на всё и все случаи жизни )
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой блок питания, в комплекте было всё необходимое.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Питает 4060 и 12400f + 7 вентиляторов rgb
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
элбарсбек Р.

Достоинства:


Комментарий:
блок хороший, новый, упаковали его хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Ярослав С.

Достоинства:


Комментарий:
то что нужно работает как надо спасибо
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец очень лояльный из всех которых когда либо я встречал. У меня сложилась неприятная ситуация с моим компьютером: постоянное зависание или просто вылетал синий экран. Продавец помогал мне с любым вопросом абсолютно быстро! Я изначально думал что причина в блоке, но, нет! Ситуация оказалась из за установленных драйверов виндовсом, вместо напрямую скаченных с официального сайта. Спасибо огромное данному продавцу и рекомендую его на все 100%!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Пока что с блоком питания проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Риназ Ф.

Достоинства:


Комментарий:
рабочий пока что еще не взорвался
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
качественный и вполне дешёвый БП ,все отлично работает ,в комплекте были стяжки для укладки кабель менеджмента и пакетик с винтами
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Владислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работаем , проблем пока что никаких нет .
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Daniil P.

Достоинства:


Комментарий:
поставил все работает уже 2 месяца
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок питания, в комплекте с ним идут стяжки. Работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок питания, отлично упакован. всем советую, никаких дефектов спустя полтора месяца нету
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
норм, упаковка хорошая, советую
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Блок за свои деньги хорош. А упакован выше похвал. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок брать можно. пришло в заводской пленке запечатанный.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший выбор за такие деньги советую
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя. Всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный блок питания, очень тихий



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
коробка была помята а так нормально
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Данила М.

Достоинства:


Комментарий:
Ну тут без комментариев, все как по заводу.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
офигенный, четкий, новый, современный, удобный, качественный, и по цене удовлетворительный
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё великолепно. Собирали весь компуктер. всё замурчательно. я в восторге!)
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
работает, на вид качественно сделано, упаковано отлично (в огромный моток пупырки), это учитывая что сам блок находится в отдельной пупырке и коробке, посмотрим на сколько хватит, гарантия написано 3 года
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо охлаждает корпус , не взорвался
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
блок новый это видно пленка,запах новизны как только с завода
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Абдул Д.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохо,пока что стоит 6 месяцев без происшествий,советую!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Богдан Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Тавра приехал очень упакованный,не пострадал ,работает как надо я доволен
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Ryzen 5 5600x и rx 580 тянет, мне подошёл
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
за неделю не бомбанул уже спасибо.очень тихий кстати
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок питания, новенький, все достойно
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Геннадий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный БП, ничего не бито, провода не грызаные
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, тихий, провода длиннющие))
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания , тихий , проводов и разъемов на всё и все случаи жизни )
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой блок питания, в комплекте было всё необходимое.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Питает 4060 и 12400f + 7 вентиляторов rgb
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
элбарсбек Р.

Достоинства:


Комментарий:
блок хороший, новый, упаковали его хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Ярослав С.

Достоинства:


Комментарий:
то что нужно работает как надо спасибо
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец очень лояльный из всех которых когда либо я встречал. У меня сложилась неприятная ситуация с моим компьютером: постоянное зависание или просто вылетал синий экран. Продавец помогал мне с любым вопросом абсолютно быстро! Я изначально думал что причина в блоке, но, нет! Ситуация оказалась из за установленных драйверов виндовсом, вместо напрямую скаченных с официального сайта. Спасибо огромное данному продавцу и рекомендую его на все 100%!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Пока что с блоком питания проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Риназ Ф.

Достоинства:


Комментарий:
рабочий пока что еще не взорвался
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
качественный и вполне дешёвый БП ,все отлично работает ,в комплекте были стяжки для укладки кабель менеджмента и пакетик с винтами
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Владислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работаем , проблем пока что никаких нет .
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Daniil P.

Достоинства:


Комментарий:
поставил все работает уже 2 месяца
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок питания, в комплекте с ним идут стяжки. Работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок питания, отлично упакован. всем советую, никаких дефектов спустя полтора месяца нету
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
норм, упаковка хорошая, советую
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Блок за свои деньги хорош. А упакован выше похвал. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок брать можно. пришло в заводской пленке запечатанный.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший выбор за такие деньги советую
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя. Всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный блок питания, очень тихий


Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - этот товар вы можете купить по цене 3960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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