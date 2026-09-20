Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9195XLI
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9195XLI
Инновационный блендер Braun Multiquick 9 MQ 9195XLI оснащен технологией Active PowerDrive, повышающей производительность до 60% благодаря двигателю мощностью 1200 Вт. Блендеры Braun Multiquick 9 имеют новую технологию iMode, которая позволяет выбрать один из 3 скоростных режимов: низкий — для мягких ингредиентов, высокий — для твёрдых, режим Pulse — для равномерного измельчения и колки льда. Благодаря инновационной технологии ActiveBlade лезвия движутся вверх-вниз, захватывая и измельчая до 2, 5 раз больше ингредиентов, а дополнительное дробящее лезвие PowerBell Plus из нержавеющей стали помогает измельчать продукты в 2 раза быстрее. Погружной блендер Braun легко управляется одной кнопкой — скорость регулируется силой нажатия По сравнению с другими погружными блендерами Braun без ActiveBlade. В комплект блендера MQ 9195XLI входят следующие насадки: кухонный комбайн объемом 2 л с ножом для измельчения, диск для терки и шинковки( крупно и мелко), диск для нарезки кусочками( толстые и тонкие), диск для картофеля фри и жульен, а также насадка для замеса теста. Насадка для нарезки кубиками, насадка измельчитель 500м с ножом для колки льда, венчик, мерный стакан со шкалой объемом 600 мл. с крышкой.
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