Коммутатор OSNOVO SW-61621(300W)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554529
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
19
Габаритные размеры, мм
295x45x195
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х28х10
Вес, кг.
2.54
Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-61621(300W)
Неуправляемый PoE-коммутатор Osnovo SW-61621 (300W) оснащен 16 FE RJ-45 с поддержкой PoE, двумя GE RJ-45 и GE SFP-слотом для подключений по волоконно-оптическому и медному кабелю. Расстояние передачи РоЕ в обычном режиме — 100 м, в режиме CCTV (10 Мбит/с) — 250 м. При общем бюджете РоЕ 292 Вт подает на порт до 30 Вт. SW-61621 (300W) поддерживает IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
19
Габаритные размеры, мм
295x45x195
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Неуправляемый PoE-коммутатор Osnovo SW-61621 (300W) оснащен 16 FE RJ-45 с поддержкой PoE, двумя GE RJ-45 и GE SFP-слотом для подключений по волоконно-оптическому и медному кабелю. Расстояние передачи РоЕ в обычном режиме — 100 м, в режиме CCTV (10 Мбит/с) — 250 м. При общем бюджете РоЕ 292 Вт подает на порт до 30 Вт. SW-61621 (300W) поддерживает IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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