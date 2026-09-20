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Коммутатор OSNOVO SW-61621(300W) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор OSNOVO SW-61621(300W)

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Коммутатор OSNOVO SW-61621(300W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554529
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
19
Габаритные размеры, мм
295x45x195
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х28х10
Вес, кг.
2.54

Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-61621(300W)

Неуправляемый PoE-коммутатор Osnovo SW-61621 (300W) оснащен 16 FE RJ-45 с поддержкой PoE, двумя GE RJ-45 и GE SFP-слотом для подключений по волоконно-оптическому и медному кабелю. Расстояние передачи РоЕ в обычном режиме — 100 м, в режиме CCTV (10 Мбит/с) — 250 м. При общем бюджете РоЕ 292 Вт подает на порт до 30 Вт. SW-61621 (300W) поддерживает IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z.

Отзывы о товаре Коммутатор OSNOVO SW-61621(300W)




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
19
Габаритные размеры, мм
295x45x195
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый PoE-коммутатор Osnovo SW-61621 (300W) оснащен 16 FE RJ-45 с поддержкой PoE, двумя GE RJ-45 и GE SFP-слотом для подключений по волоконно-оптическому и медному кабелю. Расстояние передачи РоЕ в обычном режиме — 100 м, в режиме CCTV (10 Мбит/с) — 250 м. При общем бюджете РоЕ 292 Вт подает на порт до 30 Вт. SW-61621 (300W) поддерживает IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z.
Самовывоз
Доставка
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