Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(2-pack)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(2-pack)
MESH-комплект Mercusys Halo H30G (2-pack) представлен в виде 2 модулей квадратной формы с корпусом из пластика белого цвета. Они помогут создать высокоскоростной интернет в больших квартирах и домах площадью до 260 м?. Mesh-технология, используемая в данном комплекте, обеспечит стабильность Wi-Fi-сигнала по всему помещению. Модули могут выполнять функцию маршрутизатора или точки доступа. Их настройка, а также дальнейшее управление, происходит через мобильное приложение или web-интерфейс. MESH-комплект Mercusys Halo H30G (2-pack) поддерживает работу сразу в двух диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость соединения при этом составит 400 и 867 Мбит/с соответственно. Многопотоковая передача данных MU-MIMO обеспечивает возможность одновременного подключения нескольких пользователей без падения качества и скорости сигнала Wi-Fi. На корпусе каждого модуля из комплекта имеются порты LAN, благодаря которым можно подключаться к интернету по кабелю. Для защиты передачи данных используется межсетевой экран, а также функция родительского контроля.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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