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Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей купить с доставкой в Москве
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Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей

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Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото 1
Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото 2
Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото 3
Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото 4
Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опора
  • Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото 1
  • Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото 2
  • Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото 3
  • Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото 4
  • Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540071
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Опора
Материал
кордура/кожзам
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х5
Вес, г.
172

Описание товара Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей

Мягкая опора Veber BeanBag 600 предназначена для удобной установки ружья на столе (при стрельбе из положения сидя), или на земле – из положения лежа. Представляет собой два тканевых мешка (передний и задний упор для ложа и приклада) из специальной очень прочной нейлоновой ткани – кордура. Мешки необходимо самостоятельно наполнить любым доступным плотным, и желательно тяжелым, сыпучим материалом: полипропиленовыми гранулами, крупой, песком. Мягкая опора гасит вибрации при выстреле, не дает подскакивать ружью и уводить пулю вверх. Верхняя часть мешка сшита из кожзаменителя, это не позволяет оружию скользить во время выстрела. Передняя и задняя опоры для ложа и приклада соединяются вместе при помощи карабина для более удобного хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Опора
Материал
кордура/кожзам
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Мягкая опора Veber BeanBag 600 предназначена для удобной установки ружья на столе (при стрельбе из положения сидя), или на земле – из положения лежа. Представляет собой два тканевых мешка (передний и задний упор для ложа и приклада) из специальной очень прочной нейлоновой ткани – кордура. Мешки необходимо самостоятельно наполнить любым доступным плотным, и желательно тяжелым, сыпучим материалом: полипропиленовыми гранулами, крупой, песком. Мягкая опора гасит вибрации при выстреле, не дает подскакивать ружью и уводить пулю вверх. Верхняя часть мешка сшита из кожзаменителя, это не позволяет оружию скользить во время выстрела. Передняя и задняя опоры для ложа и приклада соединяются вместе при помощи карабина для более удобного хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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