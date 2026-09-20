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Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) купить с доставкой в Москве
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Опора для оружия Veber FD 165 (tripod)

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Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 1
Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 2
Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 3
Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 4
Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 5
Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 6
Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опора
  • Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 1
  • Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 2
  • Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 3
  • Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 4
  • Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 5
  • Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 6
  • Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540070
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Опора
Высота, см
0
Материал
металл/пластик/резина
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.06х0.06
Вес, кг.
1.34

Описание товара Опора для оружия Veber FD 165 (tripod)

Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) – оружейный упор, предназначена для стрельбы стоя или с колена. Представляет собой легкий телескопический трипод с V-образной обрезиненной вилкой. Опора для оружия разгружает руки стрелка и позволяет точно «выцеливать» мишень на дальних дистанциях. За счет съемной вилки, упор можно использовать, как штатив для биноклей, зрительных труб, фотокамер и приборов ночного видения (если на их корпусе есть отверстие с резьбой 3/8”). Опора способна выдерживать нагрузку до 5 кг, что соответствует массе большинства оружия с обвесом (прицелами, подствольными фонарями и т. д.).

Отзывы о товаре Опора для оружия Veber FD 165 (tripod)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Опора
Высота, см
0
Материал
металл/пластик/резина
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) – оружейный упор, предназначена для стрельбы стоя или с колена. Представляет собой легкий телескопический трипод с V-образной обрезиненной вилкой. Опора для оружия разгружает руки стрелка и позволяет точно «выцеливать» мишень на дальних дистанциях. За счет съемной вилки, упор можно использовать, как штатив для биноклей, зрительных труб, фотокамер и приборов ночного видения (если на их корпусе есть отверстие с резьбой 3/8”). Опора способна выдерживать нагрузку до 5 кг, что соответствует массе большинства оружия с обвесом (прицелами, подствольными фонарями и т. д.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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