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Фальшпатрон Veber 410 калибр купить с доставкой в Москве
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Фальшпатрон Veber 410 калибр

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Фальшпатрон Veber 410 калибр - фото 1
Фальшпатрон Veber 410 калибр - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фальшпатрон
  • Фальшпатрон Veber 410 калибр - фото 1
  • Фальшпатрон Veber 410 калибр - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 250 руб.  1 905 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540106
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Фальшпатрон
Калибр
410
Материал
металл
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
70

Описание товара Фальшпатрон Veber 410 калибр

Фальшпатрон служит для безопасного, щадящего спуска бойка: поглощая ударную энергию, он предохраняет ударно-спусковой механизм от преждевременного разрушения. Фальшпатроны используются также для имитации стрельбы, когда стрелок оттачивает навыки обращения с оружием, стремясь выработать верную реакцию на толчок отдачи, улучшить скорость и плавность перезарядки. Еще одна функция фальшпатрона – защита ствола оружия от пыли при длительном хранении, например до наступления охотничьего сезона.

Отзывы о товаре Фальшпатрон Veber 410 калибр




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Фальшпатрон
Калибр
410
Материал
металл
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Фальшпатрон служит для безопасного, щадящего спуска бойка: поглощая ударную энергию, он предохраняет ударно-спусковой механизм от преждевременного разрушения. Фальшпатроны используются также для имитации стрельбы, когда стрелок оттачивает навыки обращения с оружием, стремясь выработать верную реакцию на толчок отдачи, улучшить скорость и плавность перезарядки. Еще одна функция фальшпатрона – защита ствола оружия от пыли при длительном хранении, например до наступления охотничьего сезона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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