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Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый

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Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 1
Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 2
Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 3
Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 4
Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 5
Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 6
Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 7
Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 8
Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 9
Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
  • Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 1
  • Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 2
  • Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 3
  • Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 4
  • Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 5
  • Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 6
  • Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 7
  • Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 8
  • Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 9
  • Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539283
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Мясорубки
Размеры в упаковке, см
33х33х27
Вес, кг.
5

Описание товара Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый

Мясорубка Starwind SMG-5550 является истинным помощником на вашей кухне, она справится с разноплановыми задачами в сжатые сроки. Модель имеет широкий функционал, способна перемалывать мясо и овощи, натирать и шинковать различные продукты питания. Выполнена бытовая техника в классическом белом цвете. Мощность мясорубки составляет порядка 1900 Ватт при блокировке вала, предусмотрен лишь один режим работы. Здесь есть функция реверса, защита мотора от перегрузки. Изготовлены корпус и лоток мясорубки на основе прочного пластика, в комплекте поставляется множество насадок.

Отзывы о товаре Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Мясорубки
Описание
Мясорубка Starwind SMG-5550 является истинным помощником на вашей кухне, она справится с разноплановыми задачами в сжатые сроки. Модель имеет широкий функционал, способна перемалывать мясо и овощи, натирать и шинковать различные продукты питания. Выполнена бытовая техника в классическом белом цвете. Мощность мясорубки составляет порядка 1900 Ватт при блокировке вала, предусмотрен лишь один режим работы. Здесь есть функция реверса, защита мотора от перегрузки. Изготовлены корпус и лоток мясорубки на основе прочного пластика, в комплекте поставляется множество насадок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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