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Чайник электрический StarWind SKG2011 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический StarWind SKG2011

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Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 13
Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 13
  • Чайник электрический StarWind SKG2011 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539270
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.07

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG2011

Чайник Starwind SKG2011 – устройство, которое привлекает внимание ярким современным дизайном, станет украшением интерьера вашего кухонного пространства. Мощность этого чайника составляет 2 кВт, а объем резервуара для питьевой жидкости – 1,7 литра. Выполнен в классическом белом цвете, дополнен уникальными серебристыми вставками. Корпус изготовлен путем совмещения стекла и пластика. В конструкции предусмотрена подсветка, поворачивать чайник можно на 360 градусов. Имеется встроенная мультиподсветка шкалы уровня питьевой воды, которая позволит создать на кухне уютную атмосферу.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG2011




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Starwind SKG2011 – устройство, которое привлекает внимание ярким современным дизайном, станет украшением интерьера вашего кухонного пространства. Мощность этого чайника составляет 2 кВт, а объем резервуара для питьевой жидкости – 1,7 литра. Выполнен в классическом белом цвете, дополнен уникальными серебристыми вставками. Корпус изготовлен путем совмещения стекла и пластика. В конструкции предусмотрена подсветка, поворачивать чайник можно на 360 градусов. Имеется встроенная мультиподсветка шкалы уровня питьевой воды, которая позволит создать на кухне уютную атмосферу.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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