Чайник электрический StarWind SKG2011
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539270
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.07
Описание товара Чайник электрический StarWind SKG2011
Чайник Starwind SKG2011 – устройство, которое привлекает внимание ярким современным дизайном, станет украшением интерьера вашего кухонного пространства. Мощность этого чайника составляет 2 кВт, а объем резервуара для питьевой жидкости – 1,7 литра. Выполнен в классическом белом цвете, дополнен уникальными серебристыми вставками. Корпус изготовлен путем совмещения стекла и пластика. В конструкции предусмотрена подсветка, поворачивать чайник можно на 360 градусов. Имеется встроенная мультиподсветка шкалы уровня питьевой воды, которая позволит создать на кухне уютную атмосферу.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Чайник Starwind SKG2011 – устройство, которое привлекает внимание ярким современным дизайном, станет украшением интерьера вашего кухонного пространства. Мощность этого чайника составляет 2 кВт, а объем резервуара для питьевой жидкости – 1,7 литра. Выполнен в классическом белом цвете, дополнен уникальными серебристыми вставками. Корпус изготовлен путем совмещения стекла и пластика. В конструкции предусмотрена подсветка, поворачивать чайник можно на 360 градусов. Имеется встроенная мультиподсветка шкалы уровня питьевой воды, которая позволит создать на кухне уютную атмосферу.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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