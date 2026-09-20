Утюг Starwind SIR2295 2200Вт темно-синий/белый
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Характеристики
Описание товара Утюг Starwind SIR2295 2200Вт темно-синий/белый
Утюг Starwind SIR2295 сочетает в себе не только невероятную маневренность и небольшой вес, но также весьма впечатляющий функционал. При отсутствии движений домашний ассистент выключится в автоматическом режиме, что исключит вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в доме. Режим вертикального отпаривания придет на выручку при удалении складок с тюля штор. А система разбрызгивания станет настоящей палочкой-выручалочкой во время увлажнения пересушенных участков. Хозяйки по достоинству оценят подошву утюга Starwind SIR2295 с керамическим покрытием, которому не свойственно образование царапин и иных повреждений. Характерной чертой домашнего ассистента является наличие 3 температурных режимов, позволяющих подобрать наиболее щадящий для тех или иных типов тканей. Функция пароувлажнения деликатно удалит складки, не нанеся урон тонким материалам. Во избежание появления подтеков на любимых предметах гардероба производить позаботился о наличии противокапельной системы.
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Теги товара: с керамической подошвой
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
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